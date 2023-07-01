 

DxOMark утверждает, что последний смартфон Google имеет лучший дисплей в мире

01.07.2023, 17:35, Разное
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Эксперты DxOMarks высоко оценили качество экрана складного смартфона Google Pixel Fold и присудили ему первое место в рейтинге.

Pixel Fold обошел всех остальных конкурентов, включая смартфоны Apple и телефоны Samsung, набрав 151 балл. Pixel Fold стал первым складным устройством, занявшим первое место в рейтинге DxOMark. Honor Magic5 Pro, iPhone 14 Pro Max и DxOMark заняли второе и третье места с соответствующими баллами 151 и 149.

Смартфон был высоко оценен экспертами за высококачественную автояркость, совместимость с HDR10 и хорошую цветопередачу при любом освещении. Основными недостатками стали низкая яркость при прямом солнечном свете и нечеткая анимация при интернет-серфинге. Google Pixel Fold оснащен основным 7,6-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1840х2208 пикселей.

Первые покупатели Pixel Fold столкнулись с проблемой поломки экрана при складывании телефона, несмотря на то, что устройство заняло первое место в рейтинге DxOMarks. Журналист, работающий на портал ArsTechnica, также разбил свой дисплей при подготовке обзора из-за попадания небольшой частицы пыли.


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