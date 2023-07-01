Обувные ритейлеры зафиксировали рекордную прибыль за неделю

Неделя с 24 июня по 1 июля стала лучшей по продажам обуви за последние 10 лет, сообщают ритейлеры.

В течение этого времени покупатели потратили на обувь около 360 млн рублей. Лидерами по продажам стали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

– Полагаю, что причиной рекордных доходов стал сезонный фактор. Людям из мегаполисов необходимо срочно переобуться – заменить осенне-весеннюю обувь на летнюю. Сезон отпусков в самом разгаре, правда раньше богатые москвичи переобувались в мае-начале июня, но из-за дождливого конца весны и других событий процессы в этом году произошли немного позже, – рассказала представитель крупной сети Ирина Иванова.

Впервые за последние 9 лет были достигнуты рекордные показатели и по продажам «люксовой» обуви.

– Есть мнение, что ажиотаж вызван опасениями людей, что поставки приостановят из-за санкций, также многие из респектабельных покупателей сообщали, что намерены менять место работы и покупают новые туфли из крокодиловой кожи, чтобы не ударить лицом в грязь на собеседовании, – резюмировала эксперт.

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