Рупор кремлевской пропаганды: О идеологии “искусственного интеллекта”

О идеологии "искусственного интеллекта"

Прежде всего нужно понимать, что «искусственный интеллект» и конкретно «нейросети» — это компьютерная программа в самом буквальном и прямом смысле слова. От других программ «нейросеть» отличается относительной сложностью и вычислительной прожорливостью. А те «нейросети», которые называют «искусственным интеллектом», отличаются от привычных компьютерных программ возможностью пользоваться ими без знания кодировки и овладения интерфейсом, то есть ввод запросов и постановка задач происходят посредством обычного человеческого языка.

Чисто технологически суть «нейросети» состоит в том, что вместо того, чтобы писать очень много алгоритмов вручную, в её основу положено ограниченное количество алгоритмов, которые на основе огромного массива данных создают новые алгоритмы, количество которых потенциально ограничено только объёмом данных. Разумеется, данные эти должны быть «размечены» вручную человеком или с помощью человека должна быть проконтролирована их первичная обработка. Например, популярный ныне ChatGPT на основе десятков или сотен тысяч алгоритмов и гигантского массива размеченных данных сформировал около 170 млрд алгоритмов. Ясно, что писать вручную 170 млрд формул — задача непосильная, но за счёт однотипности данных можно автоматизировать этот процесс, что и было успешно сделано. От других подобных программ ChatGPT отличает прежде всего использованный объем данных, требующий огромных вложений в вычислительные мощности. «Майкрософт» сделал очень дорогую «болталку», покорившую сердца обывателей и мошенников.

Короче говоря, «нейросеть» есть программа для автоматизации задач, которые можно решить на основе статистически значимых «средних значений». Они и нашли своё первое и самое впечатляющее применение в распознавании изображений, текста, в работе с большими массивами словесной информации. Т.е. там, где относительно несложно найти закономерности на основе поиска общих параметров в большой выборке.

Сама технология «нейросетей» и даже подобных «чат-ботов» находит и будет находить в дальнейшем широкое применение, она далеко не бесполезна. Хотя пока что это и выглядит больше как игрушка, применять её можно и при решении вполне серьёзных прикладных задач. Вопрос не в том, что технология какая-то неправильная, буржуазная и непролетарская. Технология прекрасная. Вопрос в том, как и кому она служит и в какую идеологическую обёртку её заключают. Замечательные ядерные технологии СССР применил, создав первую в мире АЭС, а США — бомбу. Как говорится, почувствуйте разницу.

Что же нам рассказывают все эти буржуазные лакеи технократизма?

Всё начинается с названий программ — «нейронные сети», «искусственный интеллект». Слова «нейронные» и «интеллект» отсылают нас к тому, что перед нами якобы некоторая машинная копия мыслительного процесса. Пропагандисты-компьютерщики так прямо и говорят, что «нейросеть» использует те же принципы, что и наш мозг. Всё это, конечно, полная чепуха, эксплуатирующая методологическую безграмотность и полное отсутствие философской культуры у большинства людей, в том числе профессионалов отрасли. Никакая математическая модель не способна даже примерно отразить процесс мышления, потому что в основе мышления (и шире — отражения в целом) лежит качественный процесс, оперирование качеством, а математика, лежащая в основе программирования, способна выражать исключительно количественную составляющую бытия. Из количества нельзя вывести качество, наоборот, количество принадлежит качеству. Качество имеет количественную определённость, а не наоборот. Количественное оперирование может дать техническое решение, но не мышление. Это понятно всем, кто владеет диаматикой.

Проблематика невозможности компьютерного мышления может быть раскрыта и на более понятном, нефилософском уровне. Так, все эти нейробиологи и нейрокомпьютерщики утверждают и исходят из того, что мышление есть свойство головного мозга человека. Они копаются в мозговой ткани, составляют математические модели, пытаясь постигнуть научную тайну мышления, вскрыть его механизмы. Тогда как марксизм утверждает иное, что мышление есть свойство высокоорганизованной материи — человеческого общества. Мыслит человек как проявление общества, а головной мозг является органом мышления. Если взять здорового во всех смыслах человека с эталонным головным мозгом, без общества никакого мышления в нём не возникнет. Поэтому искать механизмы мышления в мозговой ткани — это неправильная постановка вопроса. Более того, достоверно установлено, что лишение человека части мозга приводит к тому, что часть функционала утраченных тканей на себя перенимают сохранившиеся, то есть мозг, соединённый с органами чувств, представляет собой универсальный биологический механизм, в котором проявляется свойство высокоорганизованной материи — общества — к мышлению. Техноромантики же всё ставят с ног на голову, впадают в эмпиризм и индукцию. У них технологии управляют технологами, форма определяет содержание, проявление — сущность, частное довлеет над общим.

Компьютерная программа не может формировать социальные связи, не может чувствовать, не обладает психикой, поэтому невозможно симулировать её социализацию. На неё, в силу организации данного вида материи, не распространяются ни законы живых организмов, ни законы общественного развития. Поэтому ей недоступно оперирование качеством, сущностями, значит, невозможно целеполагание и мышление в целом. Она неживая.

Если и говорить про перспективы создания искусственного интеллекта, то более реальным видится вживление мозговых тканей человека в высокоразвитое животное, совершенствование посредством технологий его органов чувств, искусственное вмешательство в организм — освобождение голосовых связок прямохождением для возникновения членораздельной речи и тому подобное при совершенствовании методов дрессировки в сторону воспитания и образования. Но вопрос: зачем издеваться над животным ради какого-то голого псевдонаучного честолюбия?

Люди прекрасно производят людей, и нам нужно совершенствовать педагогику, развивать интеллект на основе приведения общественных отношений к требованиям прогресса. Люди замечательно производят компьютерные программы, которые автоматизируют решение прикладных задач. Это процессы, происходящие на разном уровне в разных сферах производительных сил.

Идеология же «искусственного интеллекта» является очередной буржуазной ложью, призванной запутать односторонне образованную публику.

Во-первых, она порождает страхи «восстания машин», а запугивание пролетариата — один из самых эффективных способов держать его в узде.

Во-вторых, она даёт ещё одно средство манипуляции общественным сознанием. Даёт возможность обманывать пролетариат «беспристрастной» аналитикой. Многие не понимают двух вещей. Первое — что от того, как размечены скормленные «нейросети» данные, и от того, какие это данные, зависит то, что она будет выдавать на выходе. Второе — что сама эта технология дорогостоящая и находится под контролем буржуазии. Да, простую «нейросеть» может создать и школьник на ноутбуке, но чтобы создать «нейросеть», способную решать сложные задачи, нужны миллиардные вложения в производительность процессоров и разметку данных.

В-третьих, она даёт очередной (наряду с голодом, безденежьем, потребительскими кредитами) инструмент для стимулирования рабочей силы. «Будете плохо работать не на износ, заменю вас на ИИ». Крупные корпорации уже вовсю эксплуатируют эту тематику.

Так что заявление технократов, что мы вступаем в эпоху ИИ, нужно понимать прежде всего так, что формируется очередная форма идеализма для укрепления власти капитала над трудом.

(с) А.Редин

https://prorivists.org/81_ai/ – цинк

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