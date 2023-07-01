Японцы планируют передать солнечную энергию из космоса на Землю

Япония готовится к революционному эксперименту: передаче солнечной энергии непосредственно из космоса на поверхность Земли.

Фото из открытых источников / Kyoto University

По информации портала Nikkei, японские ученые планируют опробовать эту технологию к 2025 году. Возглавляющий проект профессор Наоки Шинохара совместно с Министерством экономики, торговли и промышленности Японии уже 14 лет занимаются этой задачей. Для достижения цели они планируют использовать небольшие спутники, находящиеся на орбите, которые будут отправлять энергию на наземные приемные станции.

Эксперименты по передаче энергии уже проводились в прошлом. В 2009 году команда Шинохары использовала дирижабль для передачи энергии на мобильный телефон человека с высоты 30 метров. В 2015 году были проведены эксперименты по передаче микроволновой энергии по горизонтали, а в 2018 году – по вертикали на расстояние 50 метров. Ученые продолжают работать над усовершенствованием технологии. Ее привлекательность заключается в том, что орбитальные солнечные батареи представляют собой потенциально неограниченный источник энергии, не зависящий от времени суток и погодных условий.

Но проект все равно сталкивается с рядом сложностей. Даже если японским ученым удастся развернуть орбитальные солнечные батареи, их массовое применение все равно будет далеко от реальности. Предварительные подсчеты показывают, что установка достаточной мощности для генерации одного гигаватта энергии обойдется более чем в триллион иен, что эквивалентно примерно 570 миллиардам рублей и 7,1 миллиарда долларов. Кроме того, площадь панелей должна быть огромной и равняться площади квадрата со стороной в два километра.

Тем не менее, японцы надеются продемонстрировать свою технологию раньше остальных стран и использовать это как инструмент для ведения переговоров по развитию космической энергетики. Профессор Шинохара отметил, что достижение успеха в этой области поможет Японии занять лидирующую позицию и укрепить свою репутацию в мировой научно-технической сфере.

Однако Япония не единственная страна, которая занимается разработкой подобных проектов. США, в частности исследовательская лаборатория ВВС и Калифорнийский технологический институт, а также Китайский Чунцинский университет и Европейское космическое агентство также имеют свои планы в сфере космической энергетики.

Масштабные проекты передачи солнечной энергии из космоса открывают новые горизонты в области альтернативных источников энергии. Если ученым удастся преодолеть финансовые и технические преграды, это может стать революционным прорывом в энергетике. Неограниченный источник солнечной энергии из космоса мог бы обеспечить электричеством не только густонаселенные города, но и отдаленные и отрезанные от основной энергетической сети районы. Это также позволило бы снизить зависимость от ископаемых и экологически вредных источников энергии.