 

64-летнюю Мадонну экстренно увезли в реанимацию

01.07.2023, 16:40, Новости дня
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За десятки лет творческой карьеры об известной на весь мир певице Мадонне говорили как много хорошего, так и немал плохого. Однако сегодня знаменитость уже не молода, а значит, у публики есть темы для обсуждения и поважнее, чем очередной откровенный наряд или выход артистки в свет. Теперь общественность без конца говорит не только о внешности пенсионерки американского шоу-бизнеса, но и о состоянии ее здоровья.

Накануне в Сети появились тревожные новости. Как стало известно RT, несколько дней назад, в субботу, 64-летнюю Мадонну нашли без сознания и экстренно увезли в реанимацию. До сих пор эту информацию старались не афишировать. При этом ситуация оказалась настолько серьезной, что врачам пришлось ввести пожилой пациентке в трахею трубку для искусственной вентиляции легких, сообщает Радио 1.

Причиной госпитализации знаменитости, как уточняется, стала тяжелая бактериальная инфекция. К счастью, сейчас ей уже лучше. Мадонна находится в сознании и восстанавливается. Помимо медиков, за ней присматривает близкий человек – старшая дочь Лурдес Леон.

Несмотря на улучшение состояния, ожидать появления певицы на сцене в ближайшее время, судя по всему, не стоит. Менеджер звезды объявил, что пока все мероприятия с ее участием, в том числе юбилейное турне, приостановлены. Об этом сообщает “Царьград”.


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