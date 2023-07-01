 

Диетолог Пономарева выделяет симптомы дефицита кальция

01.07.2023, 16:16, Разное
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Недостаток кальция может привести к хрупкости и ломкости костей, которые больше подвержены переломам. Чтобы функционировать наилучшим образом, организму необходимы определенные витамины и минералы. Кальций важен для нервной передачи между мозгом и телом. Он также помогает кровеносным сосудам двигаться.

Большинство людей получают необходимое количество кальция через свой рацион питания. Можно найти кальций в молочных продуктах, таких как сыр, молоко и йогурт, а также в зеленых овощах

Кальций необходим для многих других целей – к примеру, для передачи нервных импульсов и движения мышц. Кальций помогает кровеносным сосудам переносить кровь по всему телу и выделяет гормоны, которые влияют на функции организма.

“Недостаток кальция может вызвать сильную усталость, чувство вялости и бессонницу, что может повлиять на здоровье, душевное состояние и общее самочувствие”, – говорит Василиса Пономарева, диетолог МедикФорума.

Кости накапливают кальций, но он также необходим им для сохранения прочности. Дефицит кальция может сделать кости хрупкими, что делает их более восприимчивыми к травмам. Дефицит кальция также может привести к стоматологическим проблемам, таким как заболевания десен и кариес. Низкий уровень кальция связан с тяжелыми предменструальными симптомами, и поддержание его на высоком уровне также улучшит цикл.

Существует несколько основных признаков того, что у может быть дефицит кальция: усталость, плохое состояние полости рта, боли и скованность мышц, сломанные или хрупкие кости, туман в мозгу.


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