Рупор кремлевской пропаганды: Восставшая Франция

Во Франции продолжаются масштабные протесты, которые диктатор Макрон пытается подавить полицейскими дубинками, слезоточивым газом, водометами, собаками и бронетехникой. Мирные протестующие не отступают в борьбе за свои права и свою свободу. Франция будет свободной!



"Нормальный результат. Всех взбодрили" (с)

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