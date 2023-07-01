Рупор кремлевской пропаганды: Восставшая Франция
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Во Франции продолжаются масштабные протесты, которые диктатор Макрон пытается подавить полицейскими дубинками, слезоточивым газом, водометами, собаками и бронетехникой. Мирные протестующие не отступают в борьбе за свои права и свою свободу. Франция будет свободной!
"Нормальный результат. Всех взбодрили" (с)
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Источник: Colonel Cassad
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