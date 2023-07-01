Мнение: Налог на сладкие напитки, ограничение ставок по микрозаймам и судьба заёмщиков с высокой нагрузкой

1. То, о чём мы так давно и так много говорили, свершилось. Продажу сладкой газировки и других видов раствора сахара с сегодняшнего дня обложили специальным налогом (ссылка). Идея понятна — такие напитки вредны для здоровья, но выгодны пищевикам, так как народ на них «подсаживается» не хуже, чем на алкоголь. А раз так, то и бороться с ними надо так же, как с алкоголем, то есть, для начала, акцизами. Следующим на очереди, полагаю, будет запрет рекламы.



Сахаросодержащие напитки с 1 июля стали подакцизным товаром, ставка акциза устанавливается в размере 7 рублей за 1 литр. Соответствующий закон в ноябре 2022 года подписал президент России Владимир Путин.

Сахаросодержащими признаются безалкогольные напитки, произведенные с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ, содержание которых превышает 5 г на 100 мл.

Как уточнялось в законе, принятые нормы коснутся напитков в потребительской упаковке, однако акциз не будет взимается с напитков, изготовленных и упакованных для сферы общественного питания. Кроме того, для малого и среднего бизнеса обязанность по уплате акциза вводится не с 1 июля, а с 1 октября 2023 года.

При этом не будут облагаться акцизом напитки брожения, квас с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2% включительно, а также соки, нектары, сокосодержащие напитки и морсы. Кроме того, не подпадают под акциз специализированная и обогащенная пищевая продукция (за исключением тонизирующих напитков и газированных напитков), алкоголь крепостью более 0,5%, виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло, плодовые сброженные материалы. Из товаров, облагаемых нулевой ставкой акциза, исключается безалкогольное (крепостью до 0,5%) пиво с содержанием сахара.

По ранее проведенным расчетам правительства, дополнительные доходы федерального бюджета от поступлений акцизов на сахаросодержащие напитки ожидаются в размере около 35 млрд рублей в год. Эти средства планируется направить на реализацию федерального проекта по борьбе с сахарным диабетом.

2. Ещё один новый закон усложнит жизнь клиентам микрозаймовых контор, пытающимся занырнуть поглубже на дно долговой ямы (ссылка):



С 1 июля в России вступят в силу поправки в закон о потребительском кредите, которые ограничат размер процентов по краткосрочным займам. Соответствующий документ президент России Владимир Путин подписал в декабре 2022 года, он опубликован на портале правовой информации.

Теперь максимальная ставка, которую может установить микрофинансовая организация (МФО) при выдаче кредита, составит 0,8 процента в день вместо 1 процента ранее. Таким образом, полная стоимость такого займа будет ограничена 292 процентами годовых (сейчас ее максимальный размер равен 365 процентам).

Кроме того, поправки изменят предельную сумму всех платежей по микрозайму, включая штрафы, пени и другие дополнительные платежи, — она снизятся со 150 до 130 процентов от его суммы. После того как задолженность достигнет этого предела, все начисления прекратятся.

Меняются и условия по специальным микрозаймам на сумму до 10 тысяч рублей и сроком до 15 дней — их также называют кредитами «до зарплаты». С 1 июля максимальная ежедневная ставка по таким займам составит 1 процент в сутки вместо текущих 2 процентов. Предельный размер задолженности по процентам снизится с 30 до 15 процентов от суммы займа. Таким образом, МФО смогут требовать по займу в 10 тысяч рублей до 11,5 тысячи рублей.

3. Вообще, выдавать кредиты теперь станет сложнее (ссылка):

ЦБ ввел лимиты по потребительским ссудам для банков и микрофинансовых организаций с начала текущего года: банки с универсальной лицензией могли предоставить сильно закредитованным заемщикам максимум четверть от всех выданных ссуд, а кредитов на срок более 5 лет – не более 10%. МФО могли выдать таким клиентам не более 35% от всех оформленных за квартал микрозаймов. На второй квартал значения были сохранены.

Однако теперь кредитные организации с универсальной лицензией в июле-сентябре смогут предоставить заемщикам с долговой нагрузкой от 80% максимум пятую часть от всех выданных потребкредитов, а кредитов на срок более 5 лет – не более 5%. В то же время микрофинансовые организации смогут выдать им не более 30% от всех оформленных за квартал микрозаймов.

Решение ужесточить лимиты ЦБ объяснил необходимостью ограничить рост закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов и займов.

Мы двигаемся в правильном направлении, в направлении снижения вреда. Было бы здорово совсем запретить кредиты, но это по ряду причин невозможно: во-первых, тогда поднимут голову подпольные ростовщики, во-вторых, у нас демократия, а народ попытку запретить кредиты встретит в штыки.