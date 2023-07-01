В Москве прошло учредительное собрание Клуба довольных патриотов

В столичной гостинице «Украина» состоялось первое заседание Клуба довольных патриотов – общероссийской организации, созданной для «сплочения преданных своей Родине граждан».

Единодушным решением президиума Клуба, лидером организации был избран известный блогер и реконструктор Игорь Гиркин.

– Мы небезосновательно говорим о себе, как об истинных патриотах, и считаем преступным разделять власть и Родину. Клуб довольных патриотов высказывает свою полную поддержку министерству обороны, президенту, Совету Федерации, главам регионов и вообще всем. Мы будем бороться со всеми их оппонентами, – рассказал политик.

До конца года Клуб довольных патриотов проведёт не менее сотни мероприятий по всей России, в том числе это будут встречи со сторонниками в регионах, патриотические чаепития и открытые лекции.

—