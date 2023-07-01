Загадочное путешествие: Мальчика, пережившего землетрясение в Турции, нашли в тысячах километров от дома

Маленький мальчик, переживший мощное землетрясение в Турции несколько месяцев назад, был найден сотрудниками правоохранительных органов в европейском городе Маастрихт, находящемся в тысячах километров от его родной земли.

Фото из открытых источников

Согласно информации, опубликованной Daily Star, ребенка обнаружили полицейские на улице Маастрихта. Попытки поговорить с мальчиком не привели к успеху, поскольку он говорил только на турецком языке. Внимательные служители закона решили взять мальчика с собой и доставить его в местный магазин сладостей. Немного внимания и порция мороженого помогли утешить малыша.

В полицейском участке турецкого происхождения сотрудник полиции взял попытался пообщаться с мальчиком на его родном языке. В результате разговора стало ясно, что ребенок и его родители пострадали во время мощнейшего землетрясения, охватившего Турцию в феврале. Мальчик признался, что его родители до сих пор остаются на родине, и его пребывание в Нидерландах остается загадкой.

Власти передали ребенка социальным работникам, которые затем доставили его в приют. Несмотря на все усилия, происхождение и причины его появления в Маастрихте остаются неизвестными.

Загадка путешествия этого маленького мальчика у многих вызвала большой интерес. Каким образом он смог преодолеть тысячи километров, оказавшись в Нидерландах? Это загадка требует тщательного расследования.

Мощнейшее землетрясение магнитудой 7,8, произошедшее в Турции в феврале, оставило глубокий след разрушения и потерь. Города, такие как Кайсери, Адане и Мерсин, ощутили колебания земной коры, причинившие серьезные повреждения и потерю многих жизней. В этой катастрофе пострадала и семья маленького мальчика.

Пока расследование продолжается, маленького мальчика окружили заботой. Он получает все необходимое в приюте и общается с социальными работниками, которые помогают ему адаптироваться в новой среде.