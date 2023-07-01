“Халатность врача”: изуродованному фавориту Пугачевой остается уповать на помощь мужа Орбакайте

Многие помнят Савина как победителя популярного телепроекта “Фактор А”. В марте 2011 года возглавляющая жюри конкурса Аллы Пугачевой была от него без ума и даже взялась продюсировать талантливого провинциального паренька, помогла записать альбом и снять три клипа.

Сегодня в Савине трудно узнать былого красавца – неудачная пересадка волос и врачебная ошибка обезобразили его. Несколько лет назад Сергей решил добавить густоты шевелюре. “Но в местах пересадки волос образовались жуткие нарывы, – рассказал он. – Причем обещанного роста через положенное время не наблюдалось. И хотя я соблюдал все указания, спустя год после операции хирург вынужден был признать, что пересажанные волосы не прижились. А место забора собственных волос на затылке напоминает вспаханное поле – слишком заметно хирургическое вмешательство”.

“Я отрастил подлиннее волосы, чтобы скрыть шрамы, – вздыхает он. – Ходил на консультации к разным врачам, все говорят, что ситуация плохая, потому что с затылка у меня взяли очень много волос и повторная операция невозможна. А для пересадки предлагают брать волосы с рук, груди и других частей тела. Но сейчас, мне кажется, при моем состоянии уже даже деньги не помогут исправить тяжелую ситуацию”.

Еще одна эстетическая проблема Савина связана с плохими зубами. Началось все еще в школе. “Детям там удаляли зубы даже без анестезии, – поражен Сергей. – Мне неудачно вырвали зуб, и в результате халатности врача весь ряд сместился. Теперь я пытаюсь его двигать – мне поставили сложные шурупы, сделали натяжку”.

Уже пять лет он вынужден носить брекеты, и конца этим мучениям пока не видно. “Наверное, когда себе пересажу волосу и исправлю зубы, мне уже ничего не надо будет, стану уже дедушкой”, – пессимистично настроен артист.

Савин даже подумывает обратиться к Пугачевой. Ведь ее зять Михаил Земцов – известный стоматолог. Он начинал простым дантистом, а сейчас имеет собственную клинику. “Мне надо было сразу к нему пойти и избежать всех своих проблем”, – считает Сергей.