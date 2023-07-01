В Европе услышали «Вагнера»

На очередном саммите Евросоюза решили усилить поддержку Украины и ужесточить отношение к Москве.



Фото: Geert Vanden Wijngaert / Associated Press / East News

Военный мятеж в РФ 24 июня даже намеком не был отражен в повестке дня саммита Евросоюза 29–30 июня. Главы государств и правительств обсуждали много важных тем — от Украины и европейской оборонной политики до Китая, экономической конкурентоспособности и миграции. Но «призрак Вагнера» витал в футуристическом дворце «Европа», влиял на настроения и решения.Было решено усилить поддержку Украины и ужесточить отношение к Москве. Однако в вопросе о вступлении Украины в ЕС все осталось на прежнем месте. В будущем — да, но Украине надо привести свои политические структуры, законодательство, правоприменение, макроэкономические показатели в соответствие с требуемыми ЕС.

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