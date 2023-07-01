 

Доктор Андреев рассказывает, безопасно ли употреблять аспартам после нового доклада о канцерогенности

01.07.2023, 14:55, Разное
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Аспартам, искусственный подсластитель, который в 200 раз слаще сахара, спрятан в длинном списке ингредиентов диетической газировки или жевательной резинки. Химические соединения наиболее привлекательны, поскольку они могут придать сладость без добавления дополнительных калорий.

Искусственные подсластители, которые используются в 6 000 различных пищевых продуктах, будут официально классифицированы как “возможно раковые” для человека. Исследовательское подразделение Всемирной организации здравоохранения изучило около 1300 исследований, связанных с аспартамом.

Доктор сказал, что пока не стоит отказываться от продуктов и напитков без сахара. Аспартам – опасное вещество, которое может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Это беспокойство только усилится, когда люди узнают о его опасности, особенно когда его рекламируют как здоровую альтернативу сахаросодержащим продуктам и напиткам.

Многие другие исследования связывают искусственные подсластители с широким спектром проблем со здоровьем. Подсластители связаны с повышенным риском ожирения, увеличения веса, диабета, высокого кровяного давления, сердечных заболеваний и других проблем. Ученые также говорят, что данные противоречивы, и необходимо провести дополнительные исследования.

Предельная норма потребления аспартама для человека уже несколько десятилетий составляет 40 мг на килограмм массы тела. Для тех, кто обеспокоен недавно выпущенными предупреждениями, необходимо ежедневно потреблять большое количество аспартама, чтобы достичь этого уровня. “Как и большинство продуктов питания и напитков, аспартам оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на здоровье, – говорит Ирина Андреева fo


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