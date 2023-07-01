Свежая новинка лета: как вписать в повседневный образ наряды со шлейфом

В этом году огромной популярностью пользуется одежда со шлейфом, так как она помогает придать создаваемому образу нотку стиля, гламура и роскоши. Такие наряды остаются в моде на протяжении всего года, поэтому можно легко включить их в свой гардероб.

Это отличное решение для торжественного случая, а также создания особого образа. Вот несколько отличных вариантов нарядов со шлейфом, которые идеально впишутся в гардероб каждой женщины.

Комбинезон

В летнюю жару короткий комбинезон с шортами станет отличным вариантом наряда, в котором можно чувствовать себя максимально комфортно.

Шлейф поможет создать изысканный стиль и привлечет к себе внимание, благодаря тому, что легкая ткань красиво развевается на ветру. В сочетании с повседневной обувью днем и туфлями или босоножками на каблуках ночью комбинезон со шлейфом станет хорошим решением для любого случая. Кроме того, этот наряд отлично сочетается с кроссовками.

Модные стили одежды

Royalcore, mermaidcore, коттеджкор, есть множество различных модных трендов, в которых вполне уместными будут достаточно интересные и фантазийные ансамбли. Например, отличным решением станут платья в стиле принцессы со шлейфом.

Для создания стиля Royalcore отлично подойдут платья с длинными шлейфами и типичные бальные платья, достойные королевы. Не стоит забывать также о драгоценных украшениях. Для создания стиля Barbiecore стоит выбрать причудливые платья розовых оттенков, которые заставят чувствовать себя так же блестяще уверенно, как и сама Барби.

Боковой шлейф

Боковые шлейфы утонченные и очень интересные. Они помогают сделать образ достаточно привлекательным и изысканным.

Для тех, кто более консервативный в выборе гардероба, но все же есть желание создать изысканный и гламурный наряд, то одежда с боковым шлейфом станет самым лучшим выбором.

Боковые шлейфы являются красивым и оригинальным дополнением к коротким платьям с подолом, как правило, доходящим до середины бедра. Хотя такие наряды также доступны и разной длины. Они помогут мгновенно придать образу изысканность и ошеломляющую привлекательность. Боковые шлейфы идеально подходят для вечернего торжества, в качестве наряда для гостей на свадьбе. Такая одежда поможет продемонстрировать практичную изысканную роскошь.

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Асимметричная одежда

Можно красиво украсить свое роскошное асимметричное платье плавным шлейфом, пришитым сзади или сбоку.

Абстрактный стиль хорошо показывает то, что в одном изделии не бывает слишком много разных ракурсов, разрезов или комбинаций.

Асимметричные платья всегда были и всегда будут в тренде, независимо от модных эпох. Они выглядят шикарно, стильно и очень ярко. Такие наряды помогут сделать образ действительно фантастическим.

Повседневные наряды со шлейфом с бантом

Платья со шлейфом обычно ассоциируются с торжественными мероприятиями, но совсем не обязательно идти на вечеринку с дресс-кодом, чтобы надеть такой наряд.

По мере того как присборенная одежда становится все более популярной, свободные хлопковые платья со шлейфами в виде бантов также становятся трендом. Большие банты, завязанные сзади на повседневных нарядах, имеют длинные хвосты, которые придают образу действительно невероятную эстетику. Это действительно отличный вариант для повседневной носки.

Немного поэкспериментировать

Чтобы быть в тренде, нужно быть готовым смело пробовать новые стили, выбирать наряды и экспериментировать с инновациями в различных предметах одежды.

При желании можно создать свой собственный шлейф для придания наряду эффектного стиля. Например, можно обернуть шифоновый шарф или саронг вокруг талии так, чтобы шлейф свисал сбоку или сзади, или накинуть шарф на плечи.

Комбинирование нарядов

Смешивание и сочетание различных вещей, поможет подчеркнуть элегантность и шик шлейфов.

Как и в случае с асимметричными платьями, юбки с угловатыми абстрактными линиями краев идеально подходят для придания изящества образу.