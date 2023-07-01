 

Горячий хит лета – молочно-черный маникюр: особенности свежего тренда

01.07.2023, 14:18, Разное
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Среди нюдовых, пастельных, хромированных ногтей, доминирующих в трендах маникюре, казалось, не осталось места для великолепных черных ногтей. Но теперь, с помощью модели Хейли Бибер такой дизайн вновь стал актуален. Правда, в обновленной версии.

Молочно-черные ногти — это новый взгляд на классический темный маникюр. Подобный дизайн добавляет загадочности любому образу. Такой маникюр отлично подходит для тех, кто устал от перламутровых и пастельных ногтей. Рассмотрим различные идеи создания молочно-черных ногтей.

Молочно-черный френч

Если преобладание черного цвета по-прежнему смущает вас, тогда вам точно стоит присмотреться к данному варианту. Вы покрываете ногти лаком светлого молочного оттенка, а окантовку кончика делаете черной. Если хочется презентовать более оригинальный дизайн, сделайте кончики V-образными.

Трехцветные ногти

Техника омбре кажется вам сложной для воспроизведения, а простой френч кажется скучным? Тогда попробуйте использовать лаки трех оттенков для создания причудливого нейл-арта. Нанесите полоску светло-серого лака, затем темно-серого, а потом черного. Вы также можете рассмотреть вариант создания не ровных прямых линий, а V-образных.

Со стразами

Если хочется получить более торжественный, нарядный и даже драматичный дизайн, тогда имеет смысл рассмотреть декор в виде страз. Вы можете взять привычные прозрачные или белые стразы, а можете соригинальничать и добавить к черному маникюру черные стразы. Они не сразу бросаются в глаза, но все равно меняют концепция нейл-арта.

Молочно-черный и белый

Не обязательно покрыть все ногти молочно-черным лаком. Вы можете использовать дополнительно лак белого цвета, чтобы получить гармоничный микс.

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Белый лак можно использовать для того, чтобы создать причудливые узоры на ногтях молочно-черного цвета.

Матовые ногти

Матовые молочно-черные ногти смотрятся великолепно. Это тот дизайн, который очно понравится приверженцам минимализма. Нанесите обычный лак для ногтей, а затем матирующий топ.

Если хочется как-то освежить маникюр, то вы можете перекрасить один ноготь в другой цвет или как-то его задекорировать. Например, с матовым молочно-черным лаком хорошо смотрится серебристый металлик. Для покрытия можете использовать не лак, а обычную фольгу. Она хорошо прилегает к ногтевой пластине.

С принтом

Кто сказал, что красота – это однотонный маникюр? Вы также можете рассмотреть нейла-арт с узорами и рисунками. Если вы не уверены в своих художественных способностях, тогда воспользуйтесь готовыми шаблонами. Они продаются в оффлайн и онлайн-магазинах с ассортиментов товаров для создания маникюра.

Либо можете обратиься за помощью к профессионалу, который создаст специально для вас индивидуальный дизайн и красиво нанесет на ногтевые пластины рисунки. На фоне молочно-черного лака по традиции хорошо смотрятся рисунки и орнаменты, нанесенные светлым лаком. Если ищете нарядный нейл-арт в качестве дополнения к праздничному образу, рассмотрите ажурный маникюр. Он добавит вашему луку изящества и элегантности.


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