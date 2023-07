Треть изученных планет в Млечном Пути может быть подходящей для существования жизни

Миллионы планет, вращающихся вокруг желтых карликов, могут быть ключом к открытию внеземной жизни. Недавнее исследование, проведенное астрономами из Флоридского университета (США) и опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что примерно треть изученных планет может быть пригодна для жизни.

Желтые карлики, включая наше солнце, являются редкостью в Млечном Пути, где преобладают более холодные и меньшие звезды. Однако, несмотря на это, вокруг желтых карликов вращаются миллионы планет, некоторые из которых находятся на достаточно близком расстоянии от своих звезд для поддержания жизни.

Однако, жизнь на этих планетах сталкивается с множеством угроз. Близкое расположение к своим звездам подвергает планеты смертоносному излучению и гравитационным силам, способным разорвать планету на части. Исследователи измерили эксцентриситет орбит более чем 150 планет, обнаруженных телескопом "Кеплер" и вращающихся вокруг карликовых звезд. Они обнаружили, что планеты с более округлыми орбитами имеют больше шансов сохранить воду на своей поверхности, что является важным фактором для возможности возникновения жизни.

Ключевым открытием исследования стало то, что наличие более одной планеты в системе способствует более круговым орбитам, обеспечивая планетам необходимое расстояние от своих звезд для сохранения воды и создания условий для жизни. Системы с одной планетой, напротив, чаще имеют овальные орбиты, что снижает вероятность обитаемости этих планет.

Исходя из этих выводов, ученые предполагают, что в Млечном Пути может существовать сотни миллионов потенциально обитаемых планет. Это открывает безграничные перспективы для поиска и изучения внеземной жизни.

Даже если лишь небольшая доля процента из этих планет оказывается пригодной для жизни, мы все равно сталкиваемся с потрясающим разнообразием форм жизни, которые могут существовать во Вселенной. От примитивных микроорганизмов до сложных многоклеточных организмов.

Это открытие подчеркивает важность дальнейших исследований и развития технологий, которые помогут нам изучить эти отдаленные миры. Космические миссии и обсерватории продолжают работать, открывая нам новые горизонты и предоставляя уникальные данные о планетах вокруг желтых карликов и других звезд.