 

“Нельзя попадать в ее концерты”: Пенкин высказался о “Рождественских встречах” Пугачевой

01.07.2023, 14:00, Новости дня
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В 2012 году в “Олимпийском” прошло последнее шоу Примадонны “Рождественские встречи”. Она поставила точку в истории своего многолетнего проекта, но говорят о нем даже спустя много лет. Мигель, который режиссировал финальный концерт, к примеру, рассказывал, как тяжело было работать с Аллой Пугачевой.

Теперь о “Рождественских встречах” решил высказаться Сергей Пенкин, у которого журналисты спросили о том, почему он ни разу не принимал в них участие. Для многих его отсутствие в шоу до сих пор загадка, ведь артист всегда тепло относился к Примадонне, да и она баловала его вниманием. Вот только приглашение на главное событие он так и не получил.

“Это надо их спросить, почему”, – сказал Сергей Пенкин. При этом многие уверены, что присутствие в шоу Аллы Пугачевой говорило о ее отношении к таланту артистов. Если же приглашение отправлено не было, то певица, возможно, не считала звезду выдающейся. Сергей Пенкин же уверен, что его отсутствие в “Рождественских встречах” – это даже хорошо. Ведь, говорит он, о многих артистах, которые в нем выступали, сейчас не слышно. Они буквально пропали из поля зрения.

“Наверное, нельзя попадать в ее, скажем, концерты”, – отметил певец, рассуждая о проекте Аллы Пугачевой.


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