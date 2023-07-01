Министр внутренних дел Франции поручил искать зачинщиков погромов среди правых радикалов

Министр внутренних дел Франции Мохаммед бен-Кайяами заявил, что поручил полиции искать зачинщиков погромов среди членов праворадикальных группировок.

По его словам, сторонники правых идей пытаются дискредитировать мигрантов и несут ответственность за 80-90% происходящих преступлений.

Глава ведомства напомнил: самый криминогенный, самый опасный тип гражданина – это белый мужчина средних лет, не разделяющий идеи мультикультурализма. Нет никаких сомнений в том, что и в нынешней ситуации виновна именно эта категория, ведь статистика как правило не ошибается.

– Мы должны сосредоточиться на поиске настоящих инициаторов этих беспорядков, а не наказывать единичных оступившихся людей, поддавшихся на провокацию или защищавших себя, – сказал он. – Кому-то выгодно подставить демонстрантов, изобразить их, как бездельников, умеющих только получать пособия, заниматься лутингом и поджигать здания. И все мы знаем, кому именно.

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