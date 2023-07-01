 

Министр внутренних дел Франции поручил искать зачинщиков погромов среди правых радикалов

01.07.2023, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министр внутренних дел Франции Мохаммед бен-Кайяами заявил, что поручил полиции искать зачинщиков погромов среди членов праворадикальных группировок.

По его словам, сторонники правых идей пытаются дискредитировать мигрантов и несут ответственность за 80-90% происходящих преступлений.

Глава ведомства напомнил: самый криминогенный, самый опасный тип гражданина – это белый мужчина средних лет, не разделяющий идеи мультикультурализма. Нет никаких сомнений в том, что и в нынешней ситуации виновна именно эта категория, ведь статистика как правило не ошибается.

– Мы должны сосредоточиться на поиске настоящих инициаторов этих беспорядков, а не наказывать единичных оступившихся людей, поддавшихся на провокацию или защищавших себя, – сказал он. – Кому-то выгодно подставить демонстрантов, изобразить их, как бездельников, умеющих только получать пособия, заниматься лутингом и поджигать здания. И все мы знаем, кому именно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Закрытие медиа-группы “Патриот”

01.07 / Морской нейл-дизайн – маникюр для отпуска: фото

01.07 / 300 литров воды в секунду: Рекордный выброс воды на Энцеладе зафиксировал телескоп

01.07 / Офтальмолог дал совет по подбору солнцезащитных очков и линз

01.07 / Мятеж рубль не ронял, оно само

01.07 / Мнение: Рекордный рост угледобычи, западные нефтяники увиливают от повестки и инвестиции Норвегии в нефтегаз

01.07 / Водители больше не смогут играть за рулем Tesla: что говорят эксперты

01.07 / Мнение: О главной проблеме Украины сейчас… Нерешаема?

01.07 / Археологи собираются вскрыть гигантскую каменную гробницу в Японии

01.07 / Как Россия пережила корниловский мятеж

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика