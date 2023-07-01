Меняйте темные и светлые оттенки местами: лайфхаки, которые позволят наносить тени как профессиональный визажист

Правильная техника нанесения теней для век является неотъемлемой частью ежедневного макияжа. Несмотря на новые цветовые палитры и методы, одно правило остается верным: размещение имеет значение. Воспользуйтесь предложенными лайфхаками, если хотите научиться наносить тени, как визажист.

Определите свою форму глаз

Прежде чем вы воспользуетесь следующими советами по нанесению теней для век, вы должны сначала определить свою форму глаз. Знание того, являются ли ваши глаза миндалевидными, с опущенными или поднятыми уголками, со слегка нависшими веками, круглыми или немного раскосыми, может помочь вам выбрать правильную технику и получить результат, который вас порадует.

Используйте светлые тона во внутренних уголках глаз

Если вы смешиваете и подбираете несколько теней по отдельности или выбираете цвета из палитры, помните, что более темные оттенки, как правило, поглощают свет и создают четкость. Если, с другой стороны, вы хотите осветлить и удлинить глаза, сосредоточьтесь на более светлых оттенках, которые помогут вам достичь этой цели. Один простой, но эффектный прием — нанести светлый оттенок на внутренний уголок каждого глаза. Нанесение светлых теней для век на внутренние уголки глаз не только осветляет их, но и помогает отвлечь внимание от темных кругов, которые естественным образом появляются из-за их близости к носу.

Наносите светлые и темные тени в тандеме

Теперь, когда вы знаете, что более светлые цвета подчеркивают, а более темные цвета создают глубину, есть смысл совместить оба метода. Нанося более светлые тона на внутреннюю половину век и оставляя более темные оттенки для внешних уголков, вы можете сделать глаза более яркими. Размещение темных теней для век также может создать «лифтинговый» эффект для опущенных или близко посаженных глаз. Чтобы создать такой образ, рекомендуется наносить светлый цвет до складки и примерно до середины века. Затем нанесите темный оттенок прямо на внешний уголок века в форме буквы. Получается классический макияж глаз, который подходит для большинства форм глаз.

Меняйте местами светлые и темные оттенки

Темные тени не нужно наносить на внешнее веко, а светлые тени не должны оставаться во внутреннем уголке. Однако эта техника подходит не всем. Он подойдет для широко расставленных и вздернутых глаз, так как размещение более темного оттенка делает ваши глаза ближе друг к другу, а светлый оттенок снаружи может создать эффект вытягивания вниз. Чтобы использовать эту технику, нанесите темные и светлые тени для век в порядке, противоположном предыдущему совету по размещению. Нанесите темный оттенок на внутреннее веко до складки, остановившись примерно на середине века.

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Используйте законы мерцания

Мерцающие тени могут добавить интенсивности сияния. Тени для век работают лучше всего, когда используются экономно и наносятся только на веки. Ваша форма глаз также имеет ключевое значение. Если у вас круглые глаза, рассмотрите возможность нанесения мерцающих теней на центр век, растушевывая их кистью по направлению к внутренним уголкам глаз. Противоположная техника используется для глаз с нависшими веками. Если ваши глаза миндалевидной формы, темные мерцающие тени лучше всего будут смотреться на внешних уголках глаз в качестве акцентирующего оттенка.

Экспериментируйте с золотом

Хотя говорят, что золотые тени для век хорошо смотрятся на всех тонах кожи, ключевое значение имеет правильное расположение. Золотые тени для век, как правило, лучше всего работают только сверху или линии ресниц. Вы можете нанести золото во внутренние или внешние уголки глаз в сочетании с нейтральными оттенками, чтобы создать глубину. Или можете аккуратно растушевать золотые тени для век по линии роста верхних ресниц, чтобы создать эффект хайлайтера. Если вы хотите создать более смелый и драматичный образ, рассмотрите возможность нанесения золотых теней на все веко.

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Украсьте внутренние веки тенями с металлическими оттенками

Проведите тенями с металлическим блеском по внутренним векам. Так же, как использование светлых теней для век во внутренних уголках ваших глаз создает эффект выделения, светлый металлический оттенок может сделать то же самое. Не бойтесь экспериментировать с темными металликами. Мерцающие тени угольного цвета, нанесенные на внутреннюю часть века, придадут четкости в сочетании со светлыми тенями для век, нанесенными на остальную часть глаза.

На внешние уголки нанесите дымчатый оттенок

Дымчатый глаз традиционно состоит из смешивания матовых серых, черных или коричневых оттенков. Размещение этих цветов в определенных местах может помочь улучшить внешний вид вашей формы глаз. Наносите самые темные матовые оттенки на внешние уголки глаз. Чтобы сгладить это, сконцентрируйте цвет на линии роста ресниц и растушуйте вверх. Это поможет удлинить и поднять глаза. Такие техники особенно полезны для круглых глаз, потому что они могут сделать их длиннее. Чтобы завершить образ, нанесите более светлые тона на остальную часть века.

Создайте иллюзию с нейтральной тенью

Если у вас слегка прикрытые веками глаза, попробуйте нанести нейтральный матовый оттенок прямо туда, где должна быть ваша складка, по сути создав искусственную складку. Это может помочь сделать ваше веко более длинным, а также уменьшить выступание надбровной кости — две ключевые характеристики прикрытых глаз. Когда вы наносите цвет на складку века, смешивание теней вверх и над складкой, а не вниз, может помочь открыть пространство и сделать ваши глаза шире. Чтобы усилить эффект удлинения, вы также можете добавить более темный цвет от внешнего уголка глаза к линии роста ресниц.