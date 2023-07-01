Винтажная мода лета 2023: особенности и самые модные наряды сезона

Если вы являетесь поклонницей винтажной моды, для вас есть прекрасная новость. Сегодня этот стиль в тренде, и вы можете выбрать множество нарядов, которые будут отличаться красотой и элегантностью. Об особенностях модной тенденции и идеях стилизации разных предметов одежды в соответствии с концепцией, пойдет речь в данной статье.

Джинсовая ткань

Она остается актуальной и вневременной. Он актуален на многих предметах одежды для образа, который сочетает в себе как повседневный шик, так и уличную одежду. В классическом варианте, с выцветшей, выбеленной, винтажной или рваной отделкой – каждый найдет что-то для себя.

Вы можете сочетать джинсовую ткань с белыми, бежевыми или даже пастельными или неоновыми оттенками. Для полного образа наденьте джинсы с высокой талией с такой же джинсовой рубашкой.

Сердечный принт

Игривый, нежный и романтичный, он действительно впечатляет. Напечатанный, вышитый, сшитый, вырезанный или связанный — любой, который вам нравится.

Куртки и юбки, платья и обувь, сумки и винтажная футболка с сердечком смотрятся просто восхитительно.

Прозрачные платья

Они становятся все более популярными в винтажной сфере. Прозрачные платья нежны и женственны, оригинальны и привлекательны, здесь каждый найдет что-то для себя. Открытая зона декольте, полностью прозрачное платье или топ, который можно носить под блейзером — все эти вещи смотрятся изумительно.

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Брюки карго

Это предмет уличной одежды, который мы любим благодаря удобному мешковатому крою и практичности из-за множества карманов. Классические цвета, такие как бежевый или хаки, находятся в авангарде моды на брюки карго, но вы можете найти их в джинсовой отделке.

Платье с капюшоном

Оно было в тренде прошлой зимой и возвращается этим летом. С ним можно сформировать эффектный и утонченный образ. Платье с капюшоном может быть в виде туники, мини в стиле диско, вечернее в пол, струящееся или вязаное, в любом случае это будет смотреться потрясающе.

Многослойность

Винтажная многослойность не выходила из моды, и вы можете смело подбирать предметы одежды и обуви, которые будут сочетаться максимально гармонично. Замечательным решением будет комбинировать разные геометрические принты, к примеру, полоску и клетку, горошек и ромбик. Лук получается оригинальным и эффектным.

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Синий цвет

Ведь в этом году синий форсирует своей широкой гаммой ярких цветов: королевский синий, кобальт, индиго, голубой и пр. Кроме того, вполне можно сыграть на таких оттенках, как красный, молочный или естественные тона, такие, как: бежевый, песочный, охра, терракота.

Для модных комбинаций можно найти монохромный с тотал-белым, пастельным или черным, графическим черно-белым или колор-блоком.

Готический шик

Уступите место оригинальности с шикарной готикой, энтузиазм которой вокруг этой темной и романтической эстетики растет все больше и больше. Черный монохром оставил свой след, в моде также фиолетовый и фуксия. Чтобы принять готический стиль, отдайте предпочтение следующим элементам: прозрачным вставкам, асимметричным разрезам, контрасту материалов. Они могут быть разными: кружево, кожа, тюль, винил, рыболовная сеть, латекс, бархат. В довершение всего, украшения из серебряного металла дополнят идеальный образ готической женщины.

В байкерском стиле

Кожаная мини-юбка, укороченный жакет с воротником-стойкой, пара ботинок или вейдерсов. Ключевым элементом как для мужчин, так и для женщин остается вневременная кожаная байкерская куртка, очень облегающая или, наоборот, объемная, в зависимости от вкуса и цвета каждого. Если вы предпочитаете черную кожу, в 2023 году вам будут доступны двухцветные версии: вставки из белой кожи, желтый лимон, кольбат, синий, мандарин. Сделайте ставку на изделия с молниями, пряжками, заклепками и другими кнопками, чтобы придать последний штрих вашему бунтарскому образу.

Повязка на голову

Самые модные девушки любят повязки на голову. Этот культовый винтажный аксессуар можно увидеть повсюду. Однажды его полюбив, вы уже никогда с ним не расстанетесь. Помимо того, что они шикарны и функциональны, они доступны во всех размерах, формах и цветах. Повязка на голову также имеет определенную функциональную сторону, которая позволяет ей двигаться, не сдавливая прическу. Кроме того, это позволяет отпустить волосы назад или выделить их, выделив челку. Есть и другие преимущества повязки: красивый материал, доступная цена, способность гармонично сочетаться в любыми предметами одежды.