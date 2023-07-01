Мир на грани: Пять катастроф, которые могут погубить человечество

Сгустившаяся череда природных катастроф в последние месяцы заставила весь мир задуматься о будущем человечества. 2023 год только начался, но с первых дней планета словно в огне. Извержения вулканов на Камчатке и в Мексике, землетрясения в Турции и Сирии, смертоносные лавины в Таджикистане, наводнения в Индии – все эти стихийные бедствия кажутся частью ужасного сценария, который разворачивается на нашей планете прямо перед нашими глазами.

Фото из открытых источников

Но самое тревожное, похоже, еще впереди. Недавние открытия в научных кругах показывают, что человечество стоит перед новыми угрозами, способными уничтожить его. Ученые выделили пять основных причин, которые имеют потенциал превратиться в глобальные катастрофы, лишив нас нашего мира и будущего. Что же может нас убить? И как получилось, что люди уже трижды победили апокалипсис? Об этом рассказывает РЕН ТВ.

Почему гибель пчел считают предвестником конца света

По словам ученых, мир погубят пчелы. Трудолюбивые медоносы опыляют цветы, собирают в ульях нектар и иногда жалят, но без них людям придется туго. Человек может прожить без кислорода три минуты, без воды – три дня, а без пчел – четыре года. Британские ученые посчитали, что если пчелы исчезнут с лица земли, то через четыре года вымрет и все человечество.

Об этом люди узнали давно, поэтому за популяцией этих насекомых тщательно следят: их холят и лелеют. Вот только оказалось, этого недостаточно – в Австралии пчелиные семьи гибнут от загадочного, но очень агрессивного клеща варроа.

"Ульи погибают один за другим с немыслимой скоростью. Мы теряем пчел, и если не остановить паразита и не восстановить популяцию, совсем скоро мы потерям гектары растений. Это станет настоящей катастрофой, мир изменится до неузнаваемости", – рассказал доктор биологических наук Умберто Бонкристиани.

Клеща варроа впервые обнаружили в Азии. В 70-е паразит распространился на пасеках центральной Европы, а в 80-е уже поражал ульи в США и Канаде. Фермеры научились с ним бороться: обрабатывали улья особыми химикатами. Но это лекарство работает только с домашними пчелами, а как же дикие медоносы? Ведь именно от них зависит то, какой будет наша планета завтра.

Ученые считают, что некоторые пчелиные колонии со временем смогли выработать своего рода иммунитет к заразе. Вот только если мутирует пчела, меняется и клещ. И кто в итоге выиграет в этой биологической борьбе – загадка. И от ответа на нее зависят жизни всех людей на планете.

Наша планета цветет благодаря пчелам. Они опыляют до 90% всех растений, таким образом повышая урожайность и этим оказывая неоценимую помощь человечеству. А теперь представьте, что медоносов больше нет. Каков будет сценарий? Большинство растений просто не смогут размножаться. Сначала уменьшаться урожаи, потом исчезнут плоды. Из-за этого вымрут многие виды травоядных животных, а вслед за ними начнут исчезать хищники. Вот только перед этим в борьбе за жизнь они изменят свое меню, и главным блюдом на их столе станут те, кого на планете с избытком, – люди.

Именно таким видят наше будущее многие ученые. По их прогнозам, этот конец света начнется не через сто или двести лет, а совсем скоро.

"Многие мои коллеги считают, что пчелы с большой долей вероятности исчезнут с лица Земли уже через 12 лет. К сожалению, для этого есть все основания. И тогда человечество будет обречено", – говорит эксперт.

Из-за чего на людей разом «обозлились» все стихии

Пока одни ученые спасают пчел и человечество от голода, другие пытаются найти причину: почему на Землю «обозлились» все стихии разом. Ведь за последние годы катаклизмы случаются намного чаще, чем сто лет назад. И несмотря на весь прогресс, предсказать их становится только сложнее. Исследователи уверены, – в начале апокалипсиса виновата Ла-Нинья.

С испанского "ла-нинья" переводится как "девочка" или "малышка". По иронии судьбы, так ласково метеорологи всего мира прозвали катастрофическое природное явление – охлаждение вод Тихого океана. У Ла-Ниньи есть "брат" – обратный климатический процесс, потепление океана Эль-Ниньо. Не трудно догадаться, что этот термин переводится как "мальчик" или "малыш".

"На само явление Эль-Ниньо обратили внимание перуанские рыбаки еще в XVII-м веке. И назвали его Эль-Ниньо в честь младенца Иисуса Христа, потому что первые признаки этого явления приходились на пасхальные дни", – рассказала эколог Ольга Фисун.

"Малыш" Эль-Ниньо досаждал рыбакам, ведь в теплом океане рыбачить было сложнее, трофеи уходили с поверхности воды на глубину. Однако долгие годы это явление было сезонным, а температура океана менялась незначительно. С развитием технологий Ла-Нинья и Эль-Ниньо росли и крепли. И теперь "брат" и "сестра" грозят уничтожить все человечество.

"Пассаты, которые дуют с востока на запад, в Тихом океане усиливаются. И, получается, что теплые воды от берегов Южной Америки перемещаются в сторону Океании, Юго-Восточной Азии, Австралии и так далее. Вместе с температурой повышается влажность и очень сильно понижается давление. В западной и в северо-западной частях Тихого океана выпадают очень сильные осадки, из-за этого возникают сумасшедшие наводнения. В то же время в восточной части Тихого океана как бы в отместку возникает, наоборот, зона повышенного давления, и туда приходят сильные засухи", – пояснила эксперт.

Разрушительные последствия Ла-Ниньи

Еще в прошлом веке Ла-Нинья незначительно влияла на мировой океан. Теперь она чуть ли не каждый день дарит миру по катастрофе. Прохладная и влажная зима на севере Европы, дождливое лето в Индонезии и Австралии, снегопады, смерчи и ураганы в России, Канаде и на севере США, засухи в Южной Америке – все это проделки Ла-Ниньи.

"Нынешняя затяжная Ла-Нинья началась в сентябре 2020 года. В результате за эти три года стихийных бедствий стало в пять раз больше. Погибли тысячи людей, падают урожаи кофе, тростника, какао-бобов и хлопка. А вместе с этим меняется и мировая экономика", – рассказала метеоролог Агата Имиелска.

Фото из открытых источников

Из-за охлаждения океана некоторые страны уже на грани дефолта. Пакистан как раз из таких – осенью прошлого года на страну обрушились ливни. В результате: масштабные наводнения и оползни, треть территории страны затоплена, погибли более 1300 человек, десятки миллионов остались без крыши над головой, уничтожены посевы и скот.

Похожая картина в Бангладеш и Индии – там из-за наводнений пострадали более семи миллионов человек. Казалось бы, эти страны находятся далеко от нас. Вот только ученые уверены, в современном мире беда в далекой стране, как эффект бабочки, отражается на всей планете.

"Связанные с Ла-Ниньей погодные циклы усугубляют уже существующие глобальные проблемы. Это создает сценарий для более высоких цен на энергию, более высоких цен на продукты питания и большей инфляции", – говорит метеоролог.

Апокалипсис: реальная опасность или лишь теория?

Мир стоит на пороге грандиозного апокалипсиса, или все же нет? Несмотря на сотни предсказаний о конце света за последние тысячу лет, человечество до сих пор живо и наслаждается жизнью. Ученые идентифицируют пять потенциальных катастроф, способных нанести нам сокрушительный удар: киберугроза, ядерная война, коллапс инфраструктуры, пандемия и климатический кризис. Хотя каждый из этих сценариев имеет теоретическую основу, реальность может оказаться иной.

Немногие знают, что человечество уже трижды оказывалось на грани вымирания в своей истории. Палеонтологи полагают, что первая катастрофа произошла полтора миллиона лет назад, когда население планеты сократилось в десять раз, оставив всего лишь 18,5 тысячи людей на Земле. Однако это число не оказалось критическим для выживания нашего вида, и люди сумели преодолеть этот вызов.

"Климатическая катастрофа, вызванная извержением вулкана Тоба на Суматре, привела к резкому снижению температуры на планете из-за пылевых частиц, закрывших солнечный свет. Численность населения сократилась до двух тысяч человек. Способность людей преодолеть такой удар – уникальная ситуация", – поделился биолог и генетик Жауме Бертранпети.

Однако не каждый вид млекопитающих способен пережить подобные катастрофы. Например, сегодня на Земле осталось всего полторы тысячи панд. Если бы не научные усилия, они бы исчезли полностью всего за десять лет, но благодаря человеческим действиям им удалось выжить. В третий раз человечеству грозила смерть семь тысяч лет назад, когда численность населения вдруг уменьшилшись вдвое. В течение многих лет ученые мучились над загадкой этого сокращения.

Однако оказалось, что катаклизмы и стихийные бедствия не играли здесь решающей роли. Виновником оказались сами люди. Тысячи мужчин погибали в войнах, оставляя женщин без мужской поддержки. В результате на каждые десять женщин приходилось всего девять мужчин. Но даже справиться с этим кризисом удалось нашему виду, и сегодня нас на планете насчитывается восемь миллиардов.

Существуют те, кто считает, что планета уже перенаселена и рост населения становится проблемой. Однако генетики уверены: это не погубит человечество, потому что мы, как оказалось, обладаем поразительной способностью к выживанию.

Все эти истории из прошлого дают нам понять, что человеческий вид не так-то просто уничтожить. Мы выжили после серьезных катастроф и смогли преодолеть сложные вызовы. Наше существование не зависит только от внешних факторов, но и от нашей способности адаптироваться и справляться с проблемами.

Возможно, апокалипсис все-таки настанет, но история показывает, что человечество имеет шанс пережить и его.