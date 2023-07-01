 

В Домодедово мальчика госпитализировали после укуса змеи

01.07.2023, 12:40, Новости дня
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“Ох, лето красное! Любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи”, – сокрушался еще Александр Сергеевич Пушкин. Однако, не упомянул классик в своем стихотворении о змеях – еще одном неизменном и смертельно опасном спутнике лета.

Из-за изменения климата змеи с каждым годом приближаются все ближе к жилым поселением, а потому в новостях все чаще всплывают новости об укусах змей. Например, в округе Домодедово госпитализировали четырехлетнего мальчика. Произошло это, сообщает Царьград, в СНТ “Лесная Даль-Юсупово”.

Нападение змеи произошло, пишет интернет-издание Вести Подмосковья, около 17:00. Родители мальчика сразу же вызвали скорую, которая увезла мальчика в состоянии средней степени тяжести.

Укус, как сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на персонал больницы, пришелся в зону щиколотки. Пострадавшему мальчику назначен курс лечения.


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