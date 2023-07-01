 

Сергей Собянин рассказал об уникальном архиве ВДНХ

01.07.2023, 12:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Архивно-библиотечному фонду главного выставочного комплекса России исполнилось 85 лет. В нем хранятся уникальные материалы, которые используются при создании тематических выставок и музейных экспозиций. Кроме того, документы фонда играют важную роль при восстановлении исторических объектов.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил архивно-библиотечный фонд ВДНХ с 85-летием. Политик отметил в своем телеграмм-канале, что фонд содержит больше полумиллиона фотографий и 153 тысяч исторических документов, посвященных деятельности выставочного комплекса.

“Часть материалов уже перевели в электронный вид, чтобы сделать их доступнее для широкой аудитории”, – подчеркнул Сергей Собянин.

По его словам, документы, хранящиеся в архиве ВДНХ, позволяют москвичам больше узнать об истории своих семей, а также найти родственников, имевших какие-либо отношение к главной выставке страны.

Архитекторы, реставраторы и строители обращаются к сотрудникам фонда ВДНХ, чтобы получить схемы, проекты, планировки и снимки, при помощи которых можно восстановить знакомые объекты, добавил мэр Москвы.

Кроме того, Сергей Собянин поблагодарил “за любовь к своему делу и добросовестный труд” сотрудников архивно-библиотечного фонда ВДНХ. Сегодня в их команде трудятся 12 профессионалов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Закрытие медиа-группы “Патриот”

01.07 / Морской нейл-дизайн – маникюр для отпуска: фото

01.07 / 300 литров воды в секунду: Рекордный выброс воды на Энцеладе зафиксировал телескоп

01.07 / Офтальмолог дал совет по подбору солнцезащитных очков и линз

01.07 / Мятеж рубль не ронял, оно само

01.07 / Мнение: Рекордный рост угледобычи, западные нефтяники увиливают от повестки и инвестиции Норвегии в нефтегаз

01.07 / Водители больше не смогут играть за рулем Tesla: что говорят эксперты

01.07 / Мнение: О главной проблеме Украины сейчас… Нерешаема?

01.07 / Археологи собираются вскрыть гигантскую каменную гробницу в Японии

01.07 / Как Россия пережила корниловский мятеж

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика