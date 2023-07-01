 

Лед будет продолжать таять, это не остановить

01.07.2023, 12:35, Разное
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Учёные бьют тревогу, заявляя, что остановить непрерывное таяние летнего арктического льда уже невозможно. Изменение климата и глобальное потепление создали катастрофическую ситуацию в Арктике, где сохранение льда играет решающую роль в плане климатической стабильности и сохранения морской жизни.

Арктический лед имеет фундаментальное значение для регулирования температуры планеты. Белое покрытие отражает солнечные лучи обратно в космос, уменьшая поглощение тепла и помогая охлаждению. Однако с увеличением температур и ускорением таяния льда, пропорция отражаемого солнечного света уменьшается. Это приводит к дополнительному нагреву Арктики, вызывая снижение льда ещё больше.

Процесс таяния имеет серьёзные последствия для целых экосистем. Ледяной покров служит убежищем для различных видов животных, например, для полярных медведей, тюленей и моржей, а также служит очень важным источником пищи для них. С таянием льда животные теряют свои места обитания и становятся более уязвимыми перед хищниками. Рыбные популяции также снижаются, что доставляет проблемы и охотникам, и местным сообществам, которые полагаются на рыбу как источник пищи и дохода.


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