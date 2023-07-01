 

ЕС «осторожно изучает» возможное налогообложение прибыли от замороженных российских активов

01.07.2023, 12:30, Новости дня
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ЕС рассматривает возможность введения налога на прибыль от замороженных активов Центробанка России. Об это пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Тем не менее, ввиду многих возникающих сложностей, связанных с осуществлением задуманного в отношении санкционированных российских средств, этот вопрос пока находится на этапе «осторожного изучения».


AP

Главы стран Евросоюза поддержали план по введению налога на сверхприбыли от замороженных активов Центробанка РФ в размере более €200 млрд. Как отмечает агентство Bloomberg, по этому вопросу ЕС планирует также добиться политической поддержки ключевых стран «Большой семёрки».

По данным источников Bloomberg, на саммите в Брюсселе главы стран ЕС «осторожно изучили» возможность получения непредвиденных доходов от российских активов, несмотря на ряд сложностей, возникающих в связи с возможным использованием санкционированных средств.

За счёт налогообложения сверхприбылей от замороженных активов Центробанка РФ Евросоюз рассчитывает зарабатывать около €3 миллиардов в год. Как ранее сообщало агентство Bloomberg, более половины российских средств находятся в наличных деньгах и депозитах, в то время как «значительная сумма» остатка вложена в ценные бумаги, которые будут преобразованы в наличные деньги по мере их роста в течение следующих двух-трёх лет. Многие российские активы находятся на счетах у бельгийского депозитария Euroclear, и уже к первому кварталу текущего года доход от процентных ставок по ним составил примерно €750 млн.

Как отмечает Bloomberg, перспектива налогообложения и конфискации сверхприбыли вызывает как юридические, так и финансовые вопросы. Несколько участников саммита выразили те же опасения, что и Европейский центральный банк, который предупреждал, что использование доходов от активов может побудить держателей официальных резервов отвернуться от евро.

В случае принятия плана налогообложения блок собирается заручиться поддержкой стран «Большой семёрки», несмотря на то что подавляющее большинство активов Центробанка РФ находится в Европе, пишет Bloomberg.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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