Мнение: Володина логика

Блогер, трудоустроенный председателем Госдумы очень переживает за Украину. Конкретно за то, что в 2022 году ВВП страны «….рухнул на 29,1%, численность населения сократилась на 23%».

И по логике Вячеславв Володина это произошло, потому что

1.«…киевский режим сделал из нацистов Бандеры, Шухевича и других преступников героев».

Вообще-то Бандеру и Шухевича объявили героями еще в 2007 и 2010 годах, когда президентом Украины был Виктор Ющенко. А в 2011 году президентские указы о награждении были отменны.

По логике Володина ВВП и население страны должны были начать резко уменьшаться еще в 2007 году….

2. Потому что на Украине запрещено говорить на русском языке. А Зеленский внес законопроект «…который наделяет английский статусом языка «международного общения» на Украине. Обязал руководителей разного уровня владеть им».

По логике Володина население страны уменьшается, потому что украинцы не хотят учить английский и бегут из страны туда, где и английский никому не нужен и русский не запрещают? Интересно, куда бегут украинцы по логике Володина? В Беларусь и Туркменистан с Кыргызстаном?

3. «Зеленский….предложил перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря».

Как перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря связан с уменьшением ВВП и населения страны вообще не понимаю. Может, объяснит кто?

Текст Володина был бы куда более логичным, если бы он оставил только последний пункт своей аргументации причин снижения ВВП и населения: «Разрушается институт семьи. Крупнейшие украинские компании и официальные государственные ресурсы активно участвуют в так называемом «месяце прайда»: «украшают» свои страницы ЛГБТ-символикой».

Тут не поспоришь….

А вот финал володинской логики.

Дословно: «Сегодня Зеленский предлагает гражданам Украины «терпеть боль, стресс и травмы» путем легализации марихуаны, вбивая последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности».

Что терпеть-то? Героизацию Бандеры и Шухевича? Принуждение учить английский язык? Запрет говорить на русском языке? Перенос Рождества с 7 января на 25 декабря? ЛГБТ-пропаганду?

Фотография Вячеслава Володина отсюда

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