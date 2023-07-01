YouTube запретит на просмотр видео без рекламы

Представитель видеохостинга YouTube подтвердил тестирование новой системы, которая не позволит пользователям, использующим программы блокировки рекламы, смотреть видео. Об этом сообщило издание The Verge.

Спикер заявил, что адблокеры никогда не были разрешены на YouTube, и отключить воспроизведение видео на YouTube можно только в том случае, если предупреждения игнорируются и блокировщик не отключен.

Мы крайне серьезно относимся к отключению воспроизведения. Это происходит только в тех случаях, когда зрители неоднократно игнорируют просьбы YouTube включить рекламу. Если зрители считают, что они были ошибочно идентифицированы как обладатели блокировщика рекламы, им следует написать в службу поддержки. The Verge сообщает, что предупреждения не спасли пользователей YouTube от негативных комментариев. Видимо, они посчитали, что компания-видеохостинг “продемонстрировала свою жадность”. Некоторые зрители заявили, что не намерены отказываться от своих блокировщиков рекламы.

Представитель видеохостинга сказал: “Мы хотели бы сообщить зрителям, что использование блокировщиков рекламы противоречит условиям использования YouTubes. Предупреждения должны помочь им понять, хотят ли они смотреть рекламу или нет. Они также могут подписаться на YouTube Premium, чтобы наслаждаться просмотром без рекламы”.

Журналисты считают, что YouTube должен снизить цену на YouTube Premium. Этот шаг, по их мнению, побудит больше зрителей отказаться от блокировщиков рекламы.