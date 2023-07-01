Мнение: Грабежи и разбои — итоги правления Путина

Допустим, вы идёте по парку, погрузив глаза в смартфон. Если незнакомец, ударив вас кулаком в лицо, отбирает ваш мобильник — это грабёж. А вот если незнакомец овладевает вашим телефоном, угрожая применить нож — это уже разбой. Разница в том, что грабитель отбирает у вас только собственность, тогда как разбойник угрожает отобрать ещё и здоровье.

Вчера я прочёл в комментариях (ссылка):

Как раз вчера беседовал на эту тему с знакомым майором полиции. Он говорит, сейчас физически воровать и грабить нет никакого смысла. Камеры на каждом углу и в каждом помещении — вычисляют и ловят в течение полусуток.

Все хоть сколько-нибудь серьезные воры подались в телефонные и цифровые мошенники.

Вот и получается — в цифровую эпоху наличные деньги надежнее всего.

Я не так сильно верю в наличные деньги: полагаю, достаточно серьёзная сумма наличных соблазнит преступников и в 2023 году. Однако я всё же решил проверить, действительно ли Россия стала настолько безопасной, как полагает комментатор.

И что бы вы думали? Да, всё верно. Вот статистика по численности грабежей и разбоев в России (ссылка).

В девяностые количество преступлений росло так быстро, что их даже не успевали учитывать. Позже часть преступников съела друг друга в ходе бандитских разборок или села в тюрьму. Хоть та лихая эпоха и запомнились нам атмосферой безнаказанности, однако тюрьмы продолжали пополняться в в девяностые — хаос отличается от порядка только тем, что расплата находит злодея позже, то есть не на первый, а на десятый или пятидесятый раз.

Когда президентом стал Владимир Путин, на улицах стало уже поспокойнее. Преступность, однако, ещё бурлила активностью — в 2005 в России совершили 344 тысячи грабежей и 64 тысячи разбойных нападений. Дальше стабильность начала приносить плоды. Уже к 2012 мы вернулись к горбачёвским уровням, 110 тысяч грабежей и 19 тысяч разбоев. А за следующие 10 лет — которые агитаторы называют «потерянными» — количество преступлений снова сократилось в разы. В прошлом году грабежей было 29 тысяч, разбоев — 4 тысячи, то есть втрое и впятеро меньше, чем в 2012. Наши улицы стали гораздо безопаснее, чем в лихие девяностые, и безопаснее даже, чем в «спокойном» 1985 году.

Виноваты тут камеры или нет, вопрос дискуссионный. Полагаю, они действительно внесли в борьбу с преступностью серьёзный вклад. Вместе с тем, у сокращения уличной преступности есть ещё несколько причин.

Во-первых, общество в среднем стало старше, а преступления против личности — это всё же дело молодое.

Во-вторых, молодёжь увлеклась компьютерными играми: полный дурной энергии хулиган, который гулял бы пьяным по парку 20 лет назад, сейчас сидит дома и рубится в Контру.

В-третьих, мы стали значительно меньше пить. Полагаю, важность этого фактора очевидна.

В-четвёртых, общество стало образованнее, народ массово заканчивает вузы. Человек с высшим образованием, даже с плохим, менее склонен к насилию: даже вступив на криминальную дорожку, он не будет бить прохожих трубой по голове, а где-нибудь смухлюет или что-нибудь украдёт.

В-пятых, и в главных, сделала своё дело стабильность. Теперь у потенциальных уголовников есть более-менее честная работа, а у полиции есть люди и техника, чтобы ловить преступивших закон.

Повторю ещё раз — с 2005 года количество грабежей уменьшилось в 12 раз, количество разбоев — в 16 раз. Мне кажется, Россия движется в правильном направлении.