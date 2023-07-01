 

Венесуэла официально признала белорусским президентом Светлану Тихановскую

01.07.2023, 11:33, Разное
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Власти Венесуэлы официально признали Светлану Тихановскую президентом Республики Беларусь. Соответствующее распоряжение подписал лидер южноамериканского государства Хуан Гуайдо.

Встреча глав государств состоялась в конференц-зале отеля в Мемфисе, штат Теннесси. Стороны обсудили перспективы межгосударственного сотрудничества, утвердили указы о взаимном признании и даже договорились, что Белоруссия и Венесуэла будут друг у друга поручителями при оформлении кредитов на национальные проекты, включая инфраструктурные и культурные инициативы.

– Народы Республики Беларусь и Республики Венесуэлы сегодня вышли на новый уровень взаимоотношений, новый уровень сотрудничества, – говорится в официальном коммюнике. – Мы не просто даём старт ряду межгосударственных проектов, а открываем новую страницу в книге нашей дружбы.

Несмотря на радужные перспективы нового союза, в некоторых международных организациях относятся к проекту скептически. Так, глава МВФ Кристалина Георгиева, комментируя инфоповод, сказала журналистам Reuters дословно следующее: «Хорошая попытка, но не в мою смену».

В свою очередь Международный банк развития, кредитующий небольшие государства, напомнил, что рассматривает только заявки, поступившие по каналам ООН.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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