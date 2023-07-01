Покупатели Tesla получат автомобили с разряженными батареями

Американский производитель электромобилей Tesla внес изменения в правила продаж своих новых автомобилей. По информации, опубликованной изданием Electrek, компания больше не будет поставлять своим клиентам электрокары с полностью заряженной батареей. Вместо этого, согласно новой отраслевой политике, автомобили будут доставляться с зарядом аккумулятора не более 50 процентов.

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Ранее журналисты отмечали, что Tesla всегда поставляла свои автомобили с полностью заряженной батареей, однако сейчас компания решила изменить такой подход. Специалисты предполагают, что данное решение связано с обеспечением безопасности. Оказывается, многие судоходные компании требуют, чтобы электрооборудование, перевозимое водным путем, имело батарею, заряженную не более чем на 20-50 процентов. Вероятно, Tesla решила следовать этому требованию и применить его к своим автомобилям.

Однако, чтобы компенсировать возможные неудобства для покупателей, компания предложила новым пользователям купоны на бесплатную зарядку автомобилей Tesla на станциях Supercharger. Это позволит владельцам электрокаров получить дополнительные преимущества и уверенность в том, что они смогут быстро и удобно зарядить свой автомобиль в пути.

Стоит отметить, что большая часть автолюбителей, ожидающих получение своих новых Tesla, будут получать машины с батареями, заряженными менее чем на 50 процентов. Это связано с тем, что компания активно поставляет электрокары с китайской фабрики Gigafactory морским путем. Такой подход позволяет оптимизировать логистику и удовлетворять спрос на электромобили в различных странах.

Многие эксперты отмечают, что изменение правил продаж Tesla может иметь свои плюсы и минусы. С одной стороны, доставка автомобилей с неполным зарядом батареи может вызвать некоторые неудобства у покупателей, особенно у тех, кто планировал сразу же использовать свой новый электромобиль для дальних поездок. Недостаток заряда может потребовать дополнительных остановок для зарядки на станциях Supercharger, что может затянуть время путешествия.