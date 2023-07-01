 

Мы еще не достигли дна – астролог Глоба назвала время окончания испытаний и прихода мира

01.07.2023, 11:18, Разное
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“События, которые мы наблюдаем (начались 24 февраля 2022 года. – Прим. ред.), продлятся два года, – заверила Тамара Глоба. – И они закончатся так же резко, как и пандемия, которая всех пугала и была со своими ограничениями”.

По словам Глобы, кризис, который мы наблюдаем сегодня, тоже пройдет для всех непросто. “2023 годы – самый тяжелый, – не стала обнадеживать она. – Повороты – политические, финансовые и общественные – будут очень крутые. Нас ждут и бунты, и революции в разных частях света. Переломы будут всюду. В первой половине июля нас ждет обострение военных событий. Но самый тяжелый период – вторая половина осени и первая половина зимы”.

Но и сама природа не обещает пока, как считает Глоба, быть к нам милосердной. “Стихия присоединяется ко всему этому – будут пожары, наводнения, – пояснила она. – А когда объединяются все эти события, то это вдвойне тревожно”.

“Перемены придут очень большие, и коснутся они абсолютно всех стран мира, – заверила Глоба. – А сейчас мы живем в самой воронке событий, которые меняют мир, хотя еще и не на самой ее глубине, к сожалению”.


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