 

У кофе отсутствует тонизирующий эффект

01.07.2023, 11:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Кофеин является одним из самых распространенных стимуляторов в мире. Большинство людей его потребляют для повышения бодрости и концентрации, ведь жизненный ритм современного общества обязывает нас быть энергичными на протяжении дня.

Однако интересный вопрос, который исследователи задают, заключается в том, насколько тонизирующий эффект от кофе является реальным физиологическим действием кофеина, а насколько он связан с плацебо – эффектом, вызванным самовнушением.

Самовнушение – это явление, когда мы полагаем, что получаем определенный эффект, только потому, что ожидаем его. В контексте кофе это означает, что мы можем чувствовать бодрость и энергичность после употребления кофе, просто потому, что мы так ожидаем.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Закрытие медиа-группы “Патриот”

01.07 / Морской нейл-дизайн – маникюр для отпуска: фото

01.07 / 300 литров воды в секунду: Рекордный выброс воды на Энцеладе зафиксировал телескоп

01.07 / Офтальмолог дал совет по подбору солнцезащитных очков и линз

01.07 / Мятеж рубль не ронял, оно само

01.07 / Мнение: Рекордный рост угледобычи, западные нефтяники увиливают от повестки и инвестиции Норвегии в нефтегаз

01.07 / Водители больше не смогут играть за рулем Tesla: что говорят эксперты

01.07 / Мнение: О главной проблеме Украины сейчас… Нерешаема?

01.07 / Археологи собираются вскрыть гигантскую каменную гробницу в Японии

01.07 / Как Россия пережила корниловский мятеж

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика