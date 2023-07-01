У кофе отсутствует тонизирующий эффект

Кофеин является одним из самых распространенных стимуляторов в мире. Большинство людей его потребляют для повышения бодрости и концентрации, ведь жизненный ритм современного общества обязывает нас быть энергичными на протяжении дня.

Однако интересный вопрос, который исследователи задают, заключается в том, насколько тонизирующий эффект от кофе является реальным физиологическим действием кофеина, а насколько он связан с плацебо – эффектом, вызванным самовнушением.

Самовнушение – это явление, когда мы полагаем, что получаем определенный эффект, только потому, что ожидаем его. В контексте кофе это означает, что мы можем чувствовать бодрость и энергичность после употребления кофе, просто потому, что мы так ожидаем.