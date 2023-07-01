Савельев, врач-гепатолог, назвал виды болей в животе, к которым следует относиться очень серьезно

Савельев отметил, что чаще всего встречаются боли в животе различной интенсивности. Это связано с увеличением синдрома раздраженного кишечника, пищевой непереносимостью и промышленными продуктами и изделиями.

Есть некоторые виды абдоминального дискомфорта, к которым следует относиться серьезно. Они могут быть признаком чего-то более серьезного, чем синдром раздраженного кишечника или пищевая аллергия. Савельев, врач-гепатолог, назвал виды болей в животе, которые могут быть опасны.

Боль в животе после употребления жирной пищи. Эта боль, или дискомфорт, возникающая после употребления жирной пищи, может длиться от 30 минут до 60. Есть подозрение, что в этой ситуации присутствуют проблемы с желчным пузырем или склонность к образованию желчных камней. Савельев советует людям, испытывающим подобные боли в животе, обязательно обратиться к врачу.

Внезапные спазмы и диарея с метеоризмом. Синдром раздраженного кишечника вызывает этот тип боли, при котором симптомы выражены слабо, а патология не тяжелая. Это может звучать оптимистично, но страдающие СРК могут испытывать сильные боли, которые порой значительно ухудшают качество их жизни.

Боль под ребрами. Если вы чувствуете колющую боль или ноющую боль в верхней части живота, это может быть вызвано скоплением газов в желудке или указывать на проблемы с сердцем. При сохранении такой боли следует обратиться к врачу.