Длинные цветочные платья и практичные грубые сапоги: фармкор – модный летний тренд, сочетающий нежность и практичность

В этом году большой популярностью пользуется стиль фармкор. Это самый настоящий летний тренд, который точно заслуживают внимания.

Этот деревенский стиль мечтательный, романтичный и очень милый. В качестве вдохновения можно сочетать летний сарафан в стиле ретро вместе с ковбойскими сапогами. Это совсем не та одежда, которую носили бы на настоящей ферме.Вот несколько особенностей такого стиля и советы относительно того, как добавить его в свой образ.

Что такое фармкор-мода

Farmcore достаточно сильно напоминает Cottagecore. Эти две эстетики включают в себя платья из тонкого хлопка, ленты для волос и винтажные корсеты. В то время как одежда Cottagecore отлично подходит для пикника, лежания на мягкой подстилке из мха, стиль Farmcore, как правило, включает в себя более практичные вещи, такие как ботинки и длинные юбки, которые можно легко поднять, чтобы перепрыгнуть забор загона. Также основной отличительной чертой является обувь. В то время как обувь Cottagecore тяготеет к изящным тапочкам и мягкой обуви, Farmcore — это прочные ботинки, которые будут функциональны на настоящей ферме.

Фармкор более удобен в повседневной жизни, чем коттеджкор. Вот несколько вариантов того, как можно стилизовать стиль фармкор.

Платья нейтральных тонов

Этот наряд является неотъемлемой частью стиля фармкор. Платья сочетают в себе удобство и легкость. Они должны быть выполненные из натуральных волокон. Для создания модного образа лучше всего выбирать наряды нейтральных тонов.

Такие цвета помогут сделать образ более сдержанным, но при этом очень привлекательным.

Платья с оборками

Платья со шнуровкой, бюстье, цветочными принтами и вырезами в виде сердца просто идеально подходят для создания стиля фармкор.

Можно выбрать наряд длины макси, миди или же мини. В любом случае будет очень красиво.

Изысканные цветочные мотивы

Сочетание слегка небрежного стиля и старой западной эстетики помогает создать наряд в стиле фармкор.

Этот тренд включает платья-комбинации с лентами, разрезами на бедрах и изящными цветочными принтами.

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Ковбойские сапоги

Можно выбрать как стандартный вариант, то есть, коричневые сапоги или же немного разнообразить свой образ с более яркими оттенками. В частности со стилем фармкор хорошо сочетается белая, красная, черная обувь.

Комбинезон

Комбинезон с изящным узором сочетает в себе стиль деревенской девушки, и при этом он отличается практичностью. Можно выбрать как изделие с красивым принтом, так и просто надеть джинсовый комбинезон с рубашкой с красивым узором под ним.

Укороченные топы с пышными рукавами

Легкий укороченный топ с пышными рукавами и лентами или завязками — идеальный вариант для создания стиля фармкор. При сочетании с макси юбкой можно легко создать действительно невероятный образ, который подчеркнет все достоинства фигуры.

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Аксессуары из рафии

Поскольку стиль фармкор достаточно простой и непринужденный, не нужно слишком сильно беспокоиться об аксессуарах, которые подчеркнут или испортят создаваемый образ. Тем не менее, отличным дополнением станут тканевые сумки и шляпы, выполненные из рафии или соломы, а также вполне уместными будут кожаные аксессуары в стиле вестерн. Все это позволит сделать внешний вид действительно фантастическим и невероятным.

Сумки-корзины

Независимо от того, выберете ли стильную и оригинальную мини-версию или ту, в которой действительно можно легко носить продукты с фермерского рынка, это действительно классический аксессуар, который идеально вписывается в стиль фармкор и помогает придать образу дополнительную свежесть и притягательность.

Сумки-корзины хорошо сочетаются с совершенно любыми нарядами и помогают придать внешнему виду индивидуальность и изюминку.