Длинные цветочные платья и практичные грубые сапоги: фармкор – модный летний тренд, сочетающий нежность и практичность
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В этом году большой популярностью пользуется стиль фармкор. Это самый настоящий летний тренд, который точно заслуживают внимания.
Этот деревенский стиль мечтательный, романтичный и очень милый. В качестве вдохновения можно сочетать летний сарафан в стиле ретро вместе с ковбойскими сапогами. Это совсем не та одежда, которую носили бы на настоящей ферме.Вот несколько особенностей такого стиля и советы относительно того, как добавить его в свой образ.
Что такое фармкор-мода
Farmcore достаточно сильно напоминает Cottagecore. Эти две эстетики включают в себя платья из тонкого хлопка, ленты для волос и винтажные корсеты. В то время как одежда Cottagecore отлично подходит для пикника, лежания на мягкой подстилке из мха, стиль Farmcore, как правило, включает в себя более практичные вещи, такие как ботинки и длинные юбки, которые можно легко поднять, чтобы перепрыгнуть забор загона. Также основной отличительной чертой является обувь. В то время как обувь Cottagecore тяготеет к изящным тапочкам и мягкой обуви, Farmcore — это прочные ботинки, которые будут функциональны на настоящей ферме.
Фармкор более удобен в повседневной жизни, чем коттеджкор. Вот несколько вариантов того, как можно стилизовать стиль фармкор.
Платья нейтральных тонов
Этот наряд является неотъемлемой частью стиля фармкор. Платья сочетают в себе удобство и легкость. Они должны быть выполненные из натуральных волокон. Для создания модного образа лучше всего выбирать наряды нейтральных тонов.
Такие цвета помогут сделать образ более сдержанным, но при этом очень привлекательным.
Платья с оборками
Платья со шнуровкой, бюстье, цветочными принтами и вырезами в виде сердца просто идеально подходят для создания стиля фармкор.
Можно выбрать наряд длины макси, миди или же мини. В любом случае будет очень красиво.
Изысканные цветочные мотивы
Сочетание слегка небрежного стиля и старой западной эстетики помогает создать наряд в стиле фармкор.
Этот тренд включает платья-комбинации с лентами, разрезами на бедрах и изящными цветочными принтами.
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Ковбойские сапоги
Можно выбрать как стандартный вариант, то есть, коричневые сапоги или же немного разнообразить свой образ с более яркими оттенками. В частности со стилем фармкор хорошо сочетается белая, красная, черная обувь.
Комбинезон
Комбинезон с изящным узором сочетает в себе стиль деревенской девушки, и при этом он отличается практичностью. Можно выбрать как изделие с красивым принтом, так и просто надеть джинсовый комбинезон с рубашкой с красивым узором под ним.
Укороченные топы с пышными рукавами
Легкий укороченный топ с пышными рукавами и лентами или завязками — идеальный вариант для создания стиля фармкор. При сочетании с макси юбкой можно легко создать действительно невероятный образ, который подчеркнет все достоинства фигуры.
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Аксессуары из рафии
Поскольку стиль фармкор достаточно простой и непринужденный, не нужно слишком сильно беспокоиться об аксессуарах, которые подчеркнут или испортят создаваемый образ. Тем не менее, отличным дополнением станут тканевые сумки и шляпы, выполненные из рафии или соломы, а также вполне уместными будут кожаные аксессуары в стиле вестерн. Все это позволит сделать внешний вид действительно фантастическим и невероятным.
Сумки-корзины
Независимо от того, выберете ли стильную и оригинальную мини-версию или ту, в которой действительно можно легко носить продукты с фермерского рынка, это действительно классический аксессуар, который идеально вписывается в стиль фармкор и помогает придать образу дополнительную свежесть и притягательность.
Сумки-корзины хорошо сочетаются с совершенно любыми нарядами и помогают придать внешнему виду индивидуальность и изюминку.
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