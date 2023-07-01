Пчеловоды в панике: квадрокоптеры-воры охотятся на ценные пчелиные матки

Кражи пчел стали одним из самых острых проблемных вопросов, с которыми сталкиваются пчеловоды Великобритании. Согласно сообщению Daily Star, преступники используют квадрокоптеры для поиска пасек и организации краж пчелиных маток. Это новое направление в деятельности воров вызывает серьезные опасения среди пчеловодов и экспертов в области пчеловодства.

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Квадрокоптеры стали инструментом для злоумышленников, помогая им обнаруживать пасеки, которые скрыты от глаз на земле. После определения местонахождения пасеки, преступники направляются к ульям и похищают пчелиных маток-королев, вместе с которыми улей покидают и остальные пчелы. Они не интересуются медом или оборудованием, но воровство маток приводит к тому, что пасеки перестают быть прибыльными. Вследствие повторных краж некоторые пчеловоды вынуждены продавать свои бизнесы, поскольку замена украденных пчелиных колоний оказывается финансово затратной операцией.

С 2011 года количество краж пчел в Великобритании значительно увеличилось, и миллионы пчел попали в руки преступников. Статистика указывает на графства Херефордшир, Шропшир и Линкольншир как на самые преступные регионы, где было похищено более 135 ульев. Стоимость одной пчелиной колонии может достигать 500 фунтов стерлингов (около 50 000 рублей), а цена пары плодовитых маток может составлять до 180 фунтов стерлингов (18 000 рублей).

Гай Уильямс, 60-летний пчеловод с 20-летним опытом, из Скидбрука был вынужден продать свою пасеку после пяти краж пчелиных маток. Он уверен, что воры были профессионалами и имели хорошую подготовку, так как они выбирали определенный вид пчел, который был наиболее прибыльным в производстве меда.

"Они точно знали, что делают. Им не интересовались ульи или оборудование. Их интересовали только пчелы", – рассказывает Гай Уильямс.

Несмотря на обращение в полицию, Уильямсу не получил помощи. Он считает, что шпионские дроны помогли преступникам определить местоположение его пасеки, поскольку ульи были невидимы с дороги и с любого открытого места. Это позволило ворам организовывать кражи с минимальным риском быть пойманными.

Инциденты краж пчел вызвали обеспокоенность представителя Британской ассоциации пчеловодов Йена Кемпбелла. Он отмечает, что кража пчел является серьезным преступлением, которое наносит огромный ущерб пчеловодам. Не только финансовые потери, связанные с заменой украденных колоний, но и время и усилия, которые требуются для ухода за медоносными пчелами, делают это преступление разрушительным для пчеловодов.

Эксперты призывают к повышению безопасности пасек и предупреждает пчеловодов о возможной угрозе со стороны шпионских дронов. Они рекомендуют пчеловодам установить видеонаблюдение, использовать ограждения и другие меры безопасности, чтобы защитить свои пасеки от краж и сохранить свои пчелы.