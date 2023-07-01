Нашли Эль-Ниво

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01.07.2023, 9:50, Разное
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Археологические открытия всегда поражают нас своей удивительной информацией о прошлых цивилизациях. Последнее пришло из Перу, где учеными была обнаружена уникальная 1000-летняя стена, что служила для защиты от наводнений Эль-Ниньо.

Перу известен своим богатым историческим наследием, и каждая находка раскрывает новые грани его культуры. Этот недавний археологический объект – лишь один из примеров старых построек, которые хранится под слоем пыли и времени.

Стена, найденная в самом сердце Перу, была построена одной из древних цивилизаций, пребывавшей в этом районе много веков назад. Очень возможно, что это были индейцы из северных андских регионов, так как именно они прекрасно знали, как сделать конструкцию, способную справиться с сильными наводнениями и рекой.

Со временем, стена приобрела статус культурного исторического памятника. И его появление вызвало большой интерес ученых. Она была построена из больших каменных блоков, сложенных в прямоугольную форму и протянулась на несколько сотен метров параллельно реке.


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