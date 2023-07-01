 

Сервис знакомств на Госуслугах с автозаполнением анкеты начал работу в тестовом режиме

01.07.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На портале «Госуслуги» начал работу сервис знакомств, который заменит западные аналоги и превзойдёт их. Администрация уже попросила пользователей немного потерпеть – по окончании тестового периода все ошибки будут устранены.

Санкции против РоссииНеобходимость в создании отечественной службы знакомств возникла из-за ухода из России Tinder. Владелец сервиса – американская Match Group LLC – объявила о разрыве отношений с Россией два месяца назад. У Госуслуг было мало времени на создание аналога, но они считают, что создали «гораздо более совершенный сервис», позволяющий найти идеального партнёра.

– Ахиллесова пята любого сайта знакомств – сведения о пользователе. Никто не проверяет, принадлежит ли иномарка на фото мужчине, никто не знает, сколько детей у одинокой с виду женщины. Но Госуслуги – другое дело. Никто не знает о гражданине больше, чем Госуслуги. Он сам знает о себе меньше, чем мы, – заявил глава Минцифры России Максут Шадаев.

Сервис рассчитывает рейтинг пользователя, исходя из того, какая недвижимость и автомобили зарегистрированы на его имя, сколько у него детей и какая кредитная история. Мужчины с низким рейтингом не имеют шанса познакомиться с высокорейтинговыми женщинами, а женщины, у которых мало баллов, могут знакомиться только с мужчинами, ищущими знакомства на одну-две ночи.

С расчётом рейтинга пока что есть проблемы – так, например, депутат одного из региональных заксобраний недавно попала на свидание с простым избирателем, имеющим зарплату ниже средней. После задержания горе-ловеласа информацию донесли до разработчиков. Исправить ошибки они обещают в ближайшие 6-12 месяцев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Удивительное явление в небе над Нижнекамском: Солнце пробивается сквозь облака

02.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Закрытие медиа-группы “Патриот”

01.07 / Морской нейл-дизайн – маникюр для отпуска: фото

01.07 / 300 литров воды в секунду: Рекордный выброс воды на Энцеладе зафиксировал телескоп

01.07 / Офтальмолог дал совет по подбору солнцезащитных очков и линз

01.07 / Мятеж рубль не ронял, оно само

01.07 / Мнение: Рекордный рост угледобычи, западные нефтяники увиливают от повестки и инвестиции Норвегии в нефтегаз

01.07 / Водители больше не смогут играть за рулем Tesla: что говорят эксперты

01.07 / Мнение: О главной проблеме Украины сейчас… Нерешаема?

01.07 / Археологи собираются вскрыть гигантскую каменную гробницу в Японии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика