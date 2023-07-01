Сервис знакомств на Госуслугах с автозаполнением анкеты начал работу в тестовом режиме

На портале «Госуслуги» начал работу сервис знакомств, который заменит западные аналоги и превзойдёт их. Администрация уже попросила пользователей немного потерпеть – по окончании тестового периода все ошибки будут устранены.

Необходимость в создании отечественной службы знакомств возникла из-за ухода из России Tinder. Владелец сервиса – американская Match Group LLC – объявила о разрыве отношений с Россией два месяца назад. У Госуслуг было мало времени на создание аналога, но они считают, что создали «гораздо более совершенный сервис», позволяющий найти идеального партнёра.

– Ахиллесова пята любого сайта знакомств – сведения о пользователе. Никто не проверяет, принадлежит ли иномарка на фото мужчине, никто не знает, сколько детей у одинокой с виду женщины. Но Госуслуги – другое дело. Никто не знает о гражданине больше, чем Госуслуги. Он сам знает о себе меньше, чем мы, – заявил глава Минцифры России Максут Шадаев.

Сервис рассчитывает рейтинг пользователя, исходя из того, какая недвижимость и автомобили зарегистрированы на его имя, сколько у него детей и какая кредитная история. Мужчины с низким рейтингом не имеют шанса познакомиться с высокорейтинговыми женщинами, а женщины, у которых мало баллов, могут знакомиться только с мужчинами, ищущими знакомства на одну-две ночи.

С расчётом рейтинга пока что есть проблемы – так, например, депутат одного из региональных заксобраний недавно попала на свидание с простым избирателем, имеющим зарплату ниже средней. После задержания горе-ловеласа информацию донесли до разработчиков. Исправить ошибки они обещают в ближайшие 6-12 месяцев.

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