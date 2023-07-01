 

Врач Андрей Кондрахин предупреждает, что жаркая погода может быть опасна для людей с заболеваниями почек и сердца

01.07.2023, 9:30, Разное
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Доктор Андрей Кондрахин утверждает, что жаркая погода может вызвать опасные изменения в организме человека, особенно если у есть хронические заболевания почек, легких и сердца.

По словам доктора Кондрахина, экстремальные условия создаются, когда температура окружающего воздуха равна или превышает температуру тела человека. В таких условиях организм выделяет тепло и одновременно испытывает сопротивление окружающей среды. Чтобы справиться с такой нагрузкой, организму требуется много энергии и сил. Хронические проблемы со здоровьем лишают организм этих ресурсов.

По словам Кондрахина, жаркая погода может быть особенно вредна для хронически больных людей. Жара может быть опасна для всех, но особенно вредна для тех, кто страдает заболеваниями сердца, легких и почек. Нарушается водно-электролитный обменный процесс, пояснил специалист “Вечерней Москве”.В

теплую погоду кровь может свертываться, может колебаться артериальное давление, нарушается кровообращение. Увеличивается нагрузка на сердце, возможны тромбы, аритмия. Люди с заболеваниями почек должны знать, что жара может вызвать ухудшение фильтрационной функции. Это увеличивает количество токсичных и нежелательных веществ в организме.В

рачи советуют людям с хроническими заболеваниями как можно больше держаться подальше от солнца.


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