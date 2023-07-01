Россиянам сообщили о вирусе-шантажисте, нацеленном на смартфоны

Дмитрий Галов – руководитель российского исследовательского центра “Лаборатория Касперского”, пояснил газете “Известия”, какие методы защиты можно использовать для смартфона от нового вируса Android.

Эксперты предупредили, что троян Rasket представляет угрозу для смартфонов на базе Android. Вирус может получить доступ к данным владельца устройства и шантажировать или вымогать его. Под видом сайтов знакомств для взрослых или чатов, а также радар-детекторов или лотерейных приложений распространяется вредоносная программа.

После активации троянец получает доступ к видео, фотографиям, документам, электронной почте и контактной информации. “Хозяева” этого вируса угрожают утечкой скомпрометированных данных, если они не получат деньги от владельца устройства. Галов предупреждает, что это не очень хорошая идея. Эксперты говорят, что антивирус – единственный способ защитить свой смартфон.