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01.07.2023, 9:03, Разное
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GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Сегодня стало известно о начале разработки уникального мобильного приложения в Санкт-Петербурге. Как сообщает местная студия разработки, цель приложения – предоставить безопасное, виртуальное развлечение для людей, страдающих зависимостью от наркотиков.

Приложение, получившее название «NarcoFun», будет работать на базе современных технологий виртуальной реальности и алгоритмов искусственного интеллекта. Создатели обещают, что приложение поможет увлечь умы пользователей, дав им возможность переживать уникальные и красочные виртуальные приключения, которые будут заменой реальному наркотическому опыту.

Согласно заявлению разработчиков, «NarcoFun» будет включать в себя разнообразные игровые элементы и сценарии. В частности, пользователи смогут принять участие в гонках на радужных единорогах, сражаться с тысячами микроскопических космических пиратов внутри своего тела, или строить города из вафель и зефира на дне океана, наполненного кокосовым молоком.

Важным моментом является то, что «NarcoFun» не будет стимулировать или рекламировать употребление наркотиков. Все сценарии и игровые элементы будут ориентированы на замещение наркотического опыта и помощь в борьбе с зависимостью. Приложение также будет включать в себя функцию поддержки и мотивации в процессе восстановления от зависимости.

Интересно, что проект развивается при поддержке не только специалистов в области IT и психологии, но и волшебников из цирка «Бездна Веселья». Их задача – помочь сделать виртуальный мир приложения максимально ярким и абсурдным.

Создатели проекта надеются, что «NarcoFun» поможет людям бороться со своими зависимостями, предлагая альтернативный, безопасный и увлекательный способ проводить время.

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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