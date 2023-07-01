Впечатляющее археологическое открытие: древнее «кладбище слонов» обнаружили в Северной Флориде

В Северной Флориде археологи обнаружили древнее «кладбище слонов», переполненного массивными костями. Эта захватывающая находка была обнаружена вдоль места, где когда-то протекала доисторическая река. Окаменелости, принадлежащие гомфотерам (родственникам современных слонов) датируются примерно 5,5 миллионами лет назад, в эпоху миоцена.

Фото из открытых источников / Florida Museum photo by Kristen Grace

В 2022 году исследователи обнаружили клад костей гомфотера на участке крупномасштабных раскопок неподалеку от Гейнсвилля, известного как участок Монтбрук. Наконец, команда археологов раскопала полные скелеты одного взрослого и не менее семи молодых гомфотерий. Согласно оценкам ученых, взрослые особи достигали высоты до 2,4 метра, а их черепа и бивни превышали длину 2,7 метра, что соответствует размеру современного африканского слона (Loxodonta africana). Это уникальное открытие стало рекордом для гомфотеров.

Автор исследования Джонатан Блох из Музея естественной истории Флориды заметил, что не только кости гомфотеров значительно превосходили размеры других найденных образцов, но они находились на месте, будто животные только что здесь погибли. Это подтверждает, что животные, вероятно, умирали с разницей в сотни лет, а не все одновременно. Исследователи предполагают, что взрослый гомфотер утонул в этом месте, а остальные животные, возможно, были унесены водой после смерти и скопились в излучине реки. Блох назвал это нагромождение «костной пробкой», аналогичной ситуации, когда слишком много незакрепленных бревен забивает реку, создавая затор.

Виды семейства гомфотеровых обычно отличаются формой бивней и размером тела. Исследователи объявили, что бивни древних зверей Монтбрука имеют уникальную эмалевую полосу, что свидетельствует о том, что эти виды принадлежат роду Rhynchotherium. Миллионы лет назад эти родственники слонов жили в открытых саваннах по всей Африке, Евразии и Америке. Однако постепенно саванны в этих регионах начали замещаться другими типами растительности из-за похолодания, которое началось около 14 миллионов лет назад. Конкуренция за ограниченные ресурсы после появления мамонтов и слонов, в конечном итоге, привела к исчезновению гомфотеров около 1,6 миллиона лет назад.

По словам исследователей, это новое открытие поможет ученым глубже понять жизнь этих древних животных и среду, в которой они обитали. Кроме того, публика в скором времени сможет увидеть самый большой образец. Блох и его команда планируют собрать окаменелости взрослого гомфотера и разместить их рядом с массивными скелетами мамонтов и мастодонтов, которые в настоящее время находятся в Музее естественной истории Флориды.