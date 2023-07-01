 

“Наводит на мысли о пластике”: Хирург оценил изменения во внешности Пугачевой

01.07.2023, 8:45, Новости дня
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С прошлого года Примадонна живет в Израиле, куда перебралась с мужем и детьми. Изначально она говорила, что отправляется туда поправить здоровье. И публика действительно отмечала, что певица похорошела и посвежела. Но недавно в Сети появились новые фотографии Аллы Пугачевой, которые многих шокировали.

Пользователи отметили изменения в районе рта. Губы артистки как будто увеличились. Лицо ее тоже выглядит по-другому: не видно ни одной морщины, а овал лица кажется подтянутым. На этом фоне в комментариях народ стал предполагать, что Примадонна перенесла пластику.

В разговоре с WomanHit.ru хирург Александр Вдовин оценил изменения во внешности Аллы Пугачевой. Он отметил, что ее нижняя треть лица смотрится прекрасно. Что же касается губ, то, по его мнению, они стали объемнее, а их форма изменилась. Но, в целом, все выглядит гармонично.

Хирург рассказал, что такого эффекта Примадонна могла добиться двумя способами. Первый – гиалуроновая кислота, однако для такой изящной коррекции этого недостаточно.

“И это наводит на мысли о втором способе — хирургическом вмешательстве, вариации хейлопластики, которая носит название булхорн”, – пояснил Александр Вдовин.

Правда, настаивать на этом специалист не стал, так как не заметил на коже артистки разрезы, которые можно разглядеть только вблизи. Этот способ также позволяет уменьшить расстояние между верхней губой и носом. Кожа в этой области у женщин в возрасте Аллы Пугачевой имеет свойство растягиваться.


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