 

“Салфетки, которые уничтожают запах старости” – Малахов рассказал о необычном подарке из Японии

01.07.2023, 7:24, Разное
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Новый выпуск шоу “МАЛАХОВ”, которое выходит на телеканале Россия 1, был посвящен блогерам, руки которых точно не для скуки. При этом в гости к Андрею Малахову пришли не подростки, танцующие перед камерой телефона, а взрослые люди.

Поделились умельцы своими лайфхаками: как сделать закрутки без воды и соли, чем оттереть фломастер с обоев, как сделать самый современный курятник или качественно вымыть окна.

Гости выпуска “Маленькие хитрости” рассказали также и о том, как вырастить огурцы в пакете и сделать домашний дезодорант: смешать понадобится соды и немного крема. Этот рецепт натолкнул Андрея Малахова на воспоминание об одном забавном и необычном подарке из Японии.

Рассказал телеведущий о нескольких пачках влажных салфеток, которые презентовала ему после возвращения из страны восходящего солнца его подруга. Предназначены они, правда, для тех, кому за 65 лет, но это уже детали. Сделаны они, заявил Андрей, из ДНК девственниц и работу свою выполняют отлично.

“Привезла салфетки, которые уничтожают запах старости. Протираешь и пахнешь молодостью”, – похихикал Андрей Малахов.


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