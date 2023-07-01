Ученые меняют подходы к поиску инопланетных цивилизаций

В поисках ответа на один из вечных вопросов человечества – есть ли жизнь за пределами Земли? – ученые прибегают к самым передовым методам и технологиям. Одной из таких методик стало прослушивание радиоимпульсов, исходящих из центра нашей галактики.

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Это напряженное научное исследование получило новый импульс благодаря работе группы ученых под руководством аспиранта Корнельского университета Акшая Суреши, которые разработали уникальное программное обеспечение для обнаружения частотных паттернов и провели первые тесты на известных пульсарах.

О покорении космоса и поиске жизни в других уголках Вселенной всегда мечтали ученые и обычные люди. Используя передовые технологии, человечество стремится найти ответы на вопросы, которые многие ставили перед собой веками. Однако на сегодняшний день вопрос о существовании инопланетной цивилизации остается без ответа.

Исследователи утверждают, что узкочастотные импульсы, так называемые пульсары, которые естественным образом излучаются звездами, а также используются людьми в различных технологиях, могут стать ключом к разгадке этой тайны. Потенциальные сигналы из космоса являются эффективным способом связи на больших расстояниях и могут быть интересными для поиска инопланетных цивилизаций.

Исследователи, опубликовавшие свои результаты в The Astronomical Journal, разработали специальное программное обеспечение, которое может обнаруживать повторяющиеся частотные паттерны. Для проверки эффективности программы они протестировали ее на известных пульсарах. Эти частотные паттерны имеют очень узкий диапазон, примерно десятую часть ширины частот, используемых обычными FM-радиостанциями. Затем исследователи приступили к анализу данных, полученных с помощью телескопа Грин-Бэнк в Западной Вирджинии, используя разработанный метод.

Одним из ключевых моментов данного исследования является то, что ранее поиски внеземной жизни, проводимые с помощью радио SETI, фокусировались в основном на непрерывных сигналах. Однако новое исследование, проведенное командой под руководством Акшая Суреши, освещает значимость последовательности импульсов как энергоэффективного средства связи на межзвездных расстояниях. Данная стратегия стала первой всесторонней попыткой провести углубленный поиск таких сигналов.

Соавтор исследования Вишал Гаджар из Института SETI (некоммерческой организации, занимающейся поиском разумной жизни во Вселенной) отмечает: "До сих пор радио SETI в основном сосредотачивалось на поиске непрерывных сигналов. Наше исследование раскрывает потенциал последовательности импульсов как эффективного средства межзвездной связи на огромных расстояниях. Это первая всесторонняя попытка более глубокого поиска таких сигналов".

Ученые выбрали середину Млечного Пути в качестве объекта исследования, поскольку эта область богата звездами и потенциально обитаемыми экзопланетами. Более того, если разумные инопланетяне в ядре Млечного Пути желали бы связаться с другими частями галактики, они могли бы использовать сигналы, охватывающие широкий спектр планет, благодаря их привилегированному положению в центре галактики. Использование узких частотных диапазонов и повторяющихся шаблонов стало бы основным способом для инопланетных цивилизаций, желающих раскрыть свое существование, поскольку такая комбинация крайне маловероятна в естественных условиях.