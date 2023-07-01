Мнение: Убили негра

Макрон сегодня в панике свалил с какого-то международного междусобойчика в родные пенаты – не смог уже делать вид, что ничего не происходит: во Франции второй день бушуют «восставшие погромщики», и с этим надо что-то делать, просто Макрон пока не знает что. Лично меня во всем этом невероятно бесят «фигуры умолчания» прессы, которые стали де-факто обязательными не только у нас, но и во всем мире. Сравним, вот пишет наш МК:

МК. «Эммануэль Макрон возглавит очередное кризисное совещание министров в пятницу, поскольку правительство Франции изо всех сил пытается сдержать эскалацию беспорядков, которые распространились от жилых массивов по всей стране до центра крупных городов после расстрела полицией подростка».

А вот Би-Би-Си:

BBC. «Во Франции вспыхнули беспорядки после убийства подростка полицейскими. В пригородах Парижа в ночь на среду вспыхнули беспорядки из-за убийства полицейскими 17-летнего водителя автомобиля. Протестующие строили баррикады, стреляли по полицейским фейерверками и сожгли несколько десятков автомобилей, полиция отвечала слезоточивым газом».

И по радио мне второй день подряд долбят про «убили подростка во Франции» в каждом новостном выпуске – но НИГДЕ, мать их, не говорят и не пишут КАКОГО подростка. А ведь дело в том, что это крайне существенная информация! И можно даже сказать, что пресса во всем мире просто дезориентирует читателей. Ведь что представляет себе обычный незамутненный обыватель, когда читает, что «полиция убила 17-летнего подростка во Франции»? Первая мысль – ехал себе какой-то БЕЛЫЙ студент-ФРАНЦУЗ на работу, никого не трогал, и тут вдруг раз! – откуда-то появляется маньяк-полицейский и стреляет ему в голову! Читатель в панике – что происходит? УЖЕ НАЧАЛОСЬ?!

В то время как обозначение расовой и/или национальной принадлежности сразу задает нужную для понимания рамку: убитый был на самом деле арабом, 17 лет – это, извините, не совсем такой уж подросток, полицейский его останавливает, араб по привычке полицейского посылает на три буквы, полицейский хватается за оружие, гордый темнокожий посылает мусора еще дальше – словом, все понятно, БУДНИ национальных окраин что в Америке, что во Франции, а скоро и в России. В итоге полицейский парня пристреливает, тут же его товарищи по национальности и цвету кожи начинают погромы – в общем, BLM-2, но с французским колоритом.

Спрашивается – зачем это было скрывать? А это ведь не чье-то самоуправство – это сознательная всемирная политика для всех СМИ, другими словами – всё та же «прогрессивная повесточка». Это буквально ЗАПРЕТ – нельзя, мол, указывать национальность и расу потерпевших/пострадавших/виновников в разного рода происшествиях и преступлениях, в России, кажется, этот запрет даже прописан В ЗАКОНАХ.

Хотя – это же бред. Дескать, таким образом СМИ борются с «разжиганием». Не будут называть национальности – все смогут делать вид, что никаких национальных трений и проблем не существует. На деле же происходит только то, что люди в принципе утрачивают понимание по событиям в мире и своей стране, причем потому, что от них информацию утаивают, вместо того чтобы информировать.

И с Францией – яркий пример. В стране идут погромы и целые бои между полицией и, как бы у нас их назвали, «мигрантами» – но «об этом говорить нельзя». Бессмысленная поза страуса, на мой взгляд.