На севере Москвы младенец скончался от ножевых ранений

Новостью, от которой в жилах стынет кровь, поделился портал RT со ссылкой на столичное подразделение Следственного Комитета. На севере Москвы 10-месячный младенец скончался от ножевых ранений.

В момент происшествия в квартире вместе с малышом, которому было менее года от роду, находилась, сообщает Царьград, лишь его мать. Психическое состояние девушки 1999 года рождения будет проверено специалистами соответствующего профиля.

Интернет-издание Вести Подмосковья со ссылкой на Mash, дополнили новость свежими данными. Девушка, вооружившись ножом, напала на вернувшегося с работы мужа. Тот, заперев жену в квартире, вызвал полицию. Как он сообщил экстренным службам, супруга совсем недавно проходила лечение в психиатрической клинике.

Теперь в обстоятельствах произошедшего будут разбираться сотрудники Следственного Комитета и Прокуратуры.