 

“Сделали еще популярнее” – почему Высоцкая хранит молчание после критики

01.07.2023, 6:03, Разное
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Несколько месяцев назад в Сеть попали ролики, на которых Юлия Высоцкая готовит. Делала она это, по мнению многих, так неумело, что россияне буквально надрывали животы от смеха.

Пока общественность изучала появившиеся ролики вдоль и поперек буквально под микроскопом, журналисты выяснили, сколько же заработала Высоцкая на тех, кто покупает продукты с ее лицом на пачках.

Однако один вопрос так и остается без ответа: почему Юлия Высоцкая хранит молчание после всей критики, обрушившейся на нее? Звучали даже версии о том, что она впала в такой стресс, что потеряла возможность говорить, а затем и вовсе уехала за границу.

Высказывались лишь критики, а также те знаменитости, кто связан с приготовлением пищи. Например шеф Ивлев подчеркнул, что Юлия не является профессиональным кулинаром. А вот Ляйсан Утяшева пригласила коллегу в свое кулинарное шоу, которое она уже несколько лет ведет на Youtube. К слову, представители Высоцкой ответили, что совместный выпуск, вероятно, получится сделать в сентябре.

Быть может, тогда случится чудо и Юлия Высоцкая, наконец-то, прокомментирует ситуацию, а также расскажет свой кулинарный путь от горелых сырников до нынешнего рыбно-шпинатного пирога. И сделает она это, надеются многие, гораздо более многословно, нежели чем в своем единственном обращении, в котором призвала “ехать дальше”.

“Эти ролики, которые сейчас в Сети, повеселили народ, конечно, но они сделали вас, Юлия еще популярнее”, “С вами нет ощущения постановы и отрепетированных реплик”, “Это нормально, если что-то не получается идеально”, – заступились пользователи за Юлию Высоцкую.


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