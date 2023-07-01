 

Мнение: О конце легенды… Прощай, Борис Гребенщиков?

01.07.2023, 5:25, Разное
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Не все духовные практики однозначно полезны. Некоторые из них однозначно вредны. Для здоровья, для жизни, для судьбы…

Кто бы спорил, что Борис Гребенщиков, БГ или даже «бог», от которого «сияние исходит» — это целая веха в культурном пространстве #СССР и России. Поколения выросли на его песнях, его смыслах. Но, sic transit gloria mundi, БГ — всё. Увы…

Минюст РФ признал «музыканта Бориса Гребенщикова» — иноагентом .

В российском инфополе — это хуже, чем некролог. О покойниках хотя бы можно сказать «хорошо». Об «иностранных агентах» нельзя сказать ничего, даже правду, не рискуя быть обвинённым. И это означает конец концертам, сборам, гонорарам, роялти, райдерам, ништякам и прочим бонусам. Что финансово означает катастрофу в дополнение к моральным испытаниям. Не каждый будет готов к тому, как быстро отвернётся ближайшее окружение.

Да, многие понимали, что к тому всё шло. И сам иноагент БГ наверняка тоже.

Но всё же — таланту обидно?

И поклонникам — тоже?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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