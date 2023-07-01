Мнение: О конце легенды… Прощай, Борис Гребенщиков?

Не все духовные практики однозначно полезны. Некоторые из них однозначно вредны. Для здоровья, для жизни, для судьбы…

Кто бы спорил, что Борис Гребенщиков, БГ или даже «бог», от которого «сияние исходит» — это целая веха в культурном пространстве #СССР и России. Поколения выросли на его песнях, его смыслах. Но, sic transit gloria mundi, БГ — всё. Увы…

Минюст РФ признал «музыканта Бориса Гребенщикова» — иноагентом .

В российском инфополе — это хуже, чем некролог. О покойниках хотя бы можно сказать «хорошо». Об «иностранных агентах» нельзя сказать ничего, даже правду, не рискуя быть обвинённым. И это означает конец концертам, сборам, гонорарам, роялти, райдерам, ништякам и прочим бонусам. Что финансово означает катастрофу в дополнение к моральным испытаниям. Не каждый будет готов к тому, как быстро отвернётся ближайшее окружение.

Да, многие понимали, что к тому всё шло. И сам иноагент БГ наверняка тоже.

Но всё же — таланту обидно?

И поклонникам — тоже?

—