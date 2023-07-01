Марс в прямом эфире: ЕКА ведет прямую трансляцию с Красной планеты

2 июня в 18:00 по восточному времени у вас будет уникальная возможность стать свидетелем прямой трансляции с орбиты Красной планеты. Это событие приурочено к 20-летию работы знаменитого орбитального аппарата Европейского космического агентства (ЕКА) Mars Express.

Фото из открытых источников

Зонд Mars Express достиг орбиты Марса в далеком 2003 году, привезя с собой посадочный модуль Beagle 2, который, к сожалению, потерпел крушение после снижения на поверхность планеты.

За десятилетия своей работы Mars Express собрал огромное количество данных, благодаря разнообразным инструментам, установленным на борту аппарата. Он оснащен камерами с высоким разрешением и приборами для минералогического картирования, предоставляющими уникальную информацию о Марсе. Возраст этого марсианского орбитального аппарата делает его вторым по старшинству среди все еще функционирующих зондов, уступая лишь аппарату Mars Odyssey, принадлежащему NASA.

В ходе прямой трансляции зрителям будет представлен монтаж изображений, поступающих непосредственно с Mars Express. Это означает, что мы сможем увидеть Марс практически в реальном времени.

"В пятницу, чтобы отпраздновать 20-летие Mars Express ЕКА, у вас будет шанс подойти к Марсу как можно ближе, насколько это в настоящее время возможно", – сообщило Европейское космическое агентство.

"Настройтесь, чтобы стать одним из первых, кто увидит новые снимки, поступающие каждые 50 секунд непосредственно с камеры визуального мониторинга (VMC) на борту Mars Express – долговечного и высокопроизводительного марсианского орбитального аппарата ЕКА".

Важно отметить, что такая прямая трансляция непосредственно с орбиты Марса – это уникальное событие. Передача изображений, получаемых с поверхности Марса, прямо на наши экраны создает ощущение того, что мы сами присутствуем на этой загадочной планете.

Команда Европейского космического агентства тщательно отобрала самые захватывающие и уникальные кадры, чтобы поделиться ими с миром. Каждое изображение, транслируемое с камеры визуального мониторинга (VMC) Mars Express, раскрывает новые грани пейзажей Марса, его рельеф и геологические особенности.

Ожидается, что трансляция будет продолжаться в течение нескольких часов, и зрители смогут насладиться красотой Марса и удивительными моментами, запечатленными камерой Mars Express. Приготовьтесь к захватывающему путешествию по недрах планеты, к увиденным нами кратерам и долинам, и к удивительным научным открытиям, которые производит этот надежный орбитальный аппарат уже два десятилетия.

Не упустите возможность стать свидетелем истории и узнать больше о нашем загадочном соседе во Вселенной. Приготовьтесь смотреть прямую трансляцию с Марса и позвольте этому уникальному событию открыть перед вами двери во вселенскую тайну.