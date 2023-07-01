В каких городах больше всего апартаментов

Большая часть апартаментов в первичной продаже – 80% – сосредоточена всего в четырех российских городах. Более 1 тыс. лотов реализуется в Москве и Петербурге, а также на рынке новостроек Новосибирска и Сочи. В шестнадцати городах в реализации находится более 50 апартаментов.

Если рассматривать города с точки зрения соотношения объема апартаментов в продаже и количества жителей, то лучше всего оказался обеспечен город Светлогорск. Здесь на 10 тыс. жителей приходится 184 апартамента.

Со значительным отставанием – 42 лота на 10 тыс. горожан – далее следует Сочи. Третье место занимает Красногорск с 38 апартаментами.

В Москве и Петербурге на 10 тыс. жителей приходится по шесть апартаментов, в Краснодаре – три, в Нижнем Новгороде и Красноярске – по одному.